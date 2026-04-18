POLÍTICA

Vice-prefeita de Salvador deixa PDT e anuncia filiação a novo partido

Decisão de Ana Paula Matos ocorre após o afastamento da sigla do grupo de oposição liderado por ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia

Millena Marques

Publicado em 18 de abril de 2026 às 19:12

Ana Paula Matos Crédito: Adam Vidal/Secom

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, oficializou sua saída do PDT e anunciou sua filiação ao União Brasil. A mudança ocorre em meio ao reposicionamento do PDT no cenário político baiano, especialmente após o afastamento da sigla do grupo de oposição liderado pelo pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto.

De acordo com a vice-prefeita, o movimento foi previamente alinhado com as direções nacional e estadual do partido, durante reunião realizada em Brasília. O encontro contou com a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, e do dirigente estadual, Félix Mendonça. Segundo Ana Paula, todo o processo foi conduzido com respeito, transparência e diálogo. Ela estava no PDT desde 2020.

Em nota, a gestora agradeceu ao PDT pela trajetória construída ao longo dos últimos anos. “Sou grata ao partido pela confiança, pelo espaço de diálogo e pelas experiências que contribuíram para minha caminhada política. Fui indicada pelo partido a ser candidata a vice-presidente da República e, por duas vezes, vice-prefeita de Salvador. Tenho carinho e respeito por Carlos Lupi, Félix Mendonça e todos os amigos e amigas do PDT. Me reuni primeiramente com Félix em Salvador, e em seguida fomos à Brasília conversar com Lupi, tudo foi feito com muito diálogo”, afirmou.