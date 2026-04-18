Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vice-prefeita de Salvador deixa PDT e anuncia filiação a novo partido

Decisão de Ana Paula Matos ocorre após o afastamento da sigla do grupo de oposição liderado por ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de abril de 2026 às 19:12

Ana Paula Matos (PDT)
Ana Paula Matos  Crédito: Adam Vidal/Secom

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, oficializou sua saída do PDT e anunciou sua filiação ao União Brasil. A mudança ocorre em meio ao reposicionamento do PDT no cenário político baiano, especialmente após o afastamento da sigla do grupo de oposição liderado pelo pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto.

De acordo com a vice-prefeita, o movimento foi previamente alinhado com as direções nacional e estadual do partido, durante reunião realizada em Brasília. O encontro contou com a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, e do dirigente estadual, Félix Mendonça. Segundo Ana Paula, todo o processo foi conduzido com respeito, transparência e diálogo. Ela estava no PDT desde 2020.

Leia mais

Imagem - Saiba qual será o novo partido de Moema Gramacho após saída do PT

Saiba qual será o novo partido de Moema Gramacho após saída do PT

Imagem - PSD escolhe Ronaldo Caiado como candidato à Presidência

PSD escolhe Ronaldo Caiado como candidato à Presidência

Imagem - Deputado federal Leo Prates anuncia filiação a novo partido

Deputado federal Leo Prates anuncia filiação a novo partido

Em nota, a gestora agradeceu ao PDT pela trajetória construída ao longo dos últimos anos. “Sou grata ao partido pela confiança, pelo espaço de diálogo e pelas experiências que contribuíram para minha caminhada política. Fui indicada pelo partido a ser candidata a vice-presidente da República e, por duas vezes, vice-prefeita de Salvador. Tenho carinho e respeito por Carlos Lupi, Félix Mendonça e todos os amigos e amigas do PDT. Me reuni primeiramente com Félix em Salvador, e em seguida fomos à Brasília conversar com Lupi, tudo foi feito com muito diálogo”, afirmou.

Ana Paula destacou ainda que a decisão está diretamente ligada ao grupo político do qual faz parte na Bahia. “Tenho lado na gestão política do estado, que é o lado de ACM Neto, que revolucionou Salvador quando foi prefeito e que, junto com Bruno Reis, me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho. Estarei contribuindo com muita dedicação na construção da pré-campanha de ACM Neto ao governo do estado”, declarou.

Tags:

Salvador Politica

Mais recentes

Imagem - Escala 6x1 vai acabar? O que já se sabe sobre a proposta que avança e divide opiniões

Escala 6x1 vai acabar? O que já se sabe sobre a proposta que avança e divide opiniões
Imagem - Deputado condena governo Jerônimo por usar estrutura oficial para atacar inauguração da maternidade de Salvador

Deputado condena governo Jerônimo por usar estrutura oficial para atacar inauguração da maternidade de Salvador
Imagem - Novo PNE 2026-2036: veja o que muda na educação e os impactos no ensino público

Novo PNE 2026-2036: veja o que muda na educação e os impactos no ensino público