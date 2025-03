ENLACES

De R$ 2,5 mil a R$ 42 mil: conheça as igrejas e espaços mais disputados para casamentos em Salvador

Locais que se modernizaram conquistaram a preferência dos casais em Salvador; alguns têm espera de dois anos

Thais Borges

Publicado em 29 de março de 2025 às 16:00

Pupileira/Cerimonial Rainha Leonor Crédito: Divulgação

Morando fora de Salvador há mais de uma década, a servidora pública federal Lara Rêgo, 40 anos, sabia que queria retornar à cidade natal para seu casamento. "Quando você fala que a festa vai ser em Salvador, as pessoas já se empolgam, pela fama de ser uma cidade bonita e acolhedora. É o local onde eu nasci e vivi por 29 anos, então tenho uma questão muito afetiva", explica. >

Lara decidiu casar na Capela da Pupileira, que, dentre as igrejas, é a mais tradicional e mais procurada para casamentos. Além da capela climatizada, o espaço disponível para até 1,5 mil pessoas é um dos atrativos, ao lado de serviços como supervisor em tempo integral, eletricista de plantão e segurança patrimonial. >

Lara e Bruno se casaram na Pupileira, em 2019. Este ano, voltaram à capela para batizar o filho Crédito: Acervo pessoal

"Sempre achei a capela muito bonita, porque é intimista e você não precisa ornamentar tanto. O pessoal também é muito solícito e competente, então desenvolvi um amor pela capela depois que casei", conta. O casamento de Lara foi em 2019, para 200 pessoas, mas, em janeiro deste ano, ela voltou a Salvador para batizar seu filho, Gabriel. "Queria muito batizá-lo aqui, porque não tinha condição de pegar dois voos, com um barrigão, para fazer o parto aqui", diz ela, que vive em Porto Velho (RO). >

Casais que decidem se casar na Pupileira em 2025 ganham tanto um desconto de 50% na capela para o batizado dos futuros filhos quanto a liberação para fazer o ensaio pré-wedding no local. Para a gerente de eventos da Santa Casa da Bahia, Lorena Sales, os serviços além da capela e do espaço são alguns dos diferenciais da Pupileira. >

"Acho que temos esse link entre o tradicional e o moderno, porque a Santa Casa tem 475 anos. Mas o mais importante é que a noiva que casa aqui está ajudando também os projetos sociais da Santa Casa, porque toda a renda arrecada com as doações vai para a manutenção deles", afirma, citando o exemplo de uma iniciativa no Bairro da Paz que atende três mil pessoas. >

Tendência>

Até quase uma década atrás, o mercado dos casamentos em Salvador remetia principalmente às igrejas. Nos últimos anos, contudo, houve uma tendência crescente de espaços ‘2 em 1’, que possibilitassem tanto a montagem da cerimônia quanto a festa no mesmo lugar. >

"Tinha a questão da comodidade dos convidados. Mas as igrejas, vendo essas mudanças, começaram a investir em espaços anexos. Agora, quem sonha em casar em igreja se casa, sim, em igreja", diz a diretora do evento Celebrar Salvador, Taiane Bloisi. A feira, que acontece entre 17 e 18 de maio, reúne os principais fornecedores de eventos da cidade. "Então, está voltando essa tendência do casamento mais clássico, mais religioso também", acrescenta. >

Os espaços costumam ganhar a preferência de quem avalia o custo benefício, segundo a assessora de casamentos Mônica Pitanga. "Mas tem a questão religiosa, dos noivos mais tradicionais ou pelo lado familiar. O padre da Igreja Católica Apostólica Romana não pode celebrar casamentos fora da igreja, então esses casais precisam ter pelo menos uma celebração mais intimista ali", pontua. Contudo, as duas situações também partem do mesmo ponto. "Quem escolhe casar em Salvador escolhe pela cultura, pela terra do Carnaval, a terra do nosso Senhor do Bonfim. As pessoas buscam esse clima", acrescenta. >

Além disso, quando um casal decide por Salvador, está buscando uma experiência autêntica, personalizada e que reflita sua história e personalidade, de acordo com as assessoras de casamento Amanda Zaira e Victoria Góis, da Amavi Assessoria. >

"O tradicional ainda tem seu espaço, especialmente nos casamentos em igrejas icônicas da cidade, mas vemos uma forte tendência para celebrações ao ar livre, seja em casarões históricos, jardins sofisticados ou espaços com vista para o mar. O destination wedding também segue em alta, atraindo noivos de outras partes do Brasil e do mundo que desejam proporcionar uma imersão na cultura baiana", completam.>

A pedido do CORREIO, assessoras de casamento e cerimonialistas elegeram os espaços mais concorridos de Salvador. >

As 5 igrejas preferidas para casamentos em Salvador

Capela Nossa Senhora das Vitórias (Pupileira) >

Capela da Pupileira/Cerimonial Rainha Leonor Crédito: Divulgação

Fundada em 1876, a Pupileira lidera a lista de igrejas preferidas para casamentos há alguns anos. Com projeto arquitetônico desenvolvido por Antonio Lacerda - o mesmo do Elevador Lacerda -, a capela é climatizada e tem capacidade para 220 pessoas sentadas. Além disso, o local tem 180 vagas para estacionamento e espaços moduláveis para eventos que vão de 100 até 1,5 mil convidados. O valor do aluguel é revertido para projetos sociais da Santa Casa. >

Agenda Disponível até 2026. No segundo semestre, abre para 2027 e 2028. Os contatos são 71 99964-3345 e 71 2203-9668.>

Preço Só a capela custa R$ 5,1 5 mil. Com os espaços, depende do tamanho utilizado. O pátio completo fica em torno de 38 mil.>

Basílica Santuário Conceição da Praia >

Basílica da Conceição da Praia Crédito: Sora Maia/Arquivo CORREIO

Uma das mais antigas igrejas da cidade, fica na ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Em 2019, foi inaugurado o Cerimonial Conceição da Praia, que fica ao lado da igreja, em dois casarões tombados. >

Agenda Já é possível reservar datas para 2025 e 2026. Os telefones são (71) 3038-6250/ (71) 98887-0788. >

Preço A basílica e o cerimonial não retornaram aos contatos da reportagem.>

Igreja de Santo Antônio da Barra >

Igreja de Santo Antônio da Barra Crédito: Marina Silva/CORREIO

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), chama atenção pela localização, na Ladeira da Barra. "Encanta pela vista privilegiada", dizem as assessoras de casamento Amanda Zaira e Victoria Góis, da Amavi Assessoria. A capela comporta 110 pessoas sentadas e há um espaço de jardim para locação. >

Agenda Há datas para 2025 e 2026. Contato no (71) 9324-1306 ou (71) 3011-9727.>

Preço A igreja por R$ 4,5 mil; o espaço R$ 7 mil.>

Capela Sagrada Família (Doroteias) >

Capela Sagrada Família (Doroteias) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Localizada no Garcia, a igreja tem estilo neogótico e já funcionou como capela de orfanato e de escola. Cabem 200 pessoas sentadas. Tem um salão para receber 150 pessoas ou é possível alugar a lateral para 80 pessoas. >

Agenda Está aberta para 2025 e 2026. O contato é (71) 4009-6612.>

Preço A capela custa R$ 2,5 mil. O salão fica entre R$ 5 mil (dia) e R$ 6 mil (à noite), enquanto a lateral vai de R$ 2,5 mil (dia) e R$ 3 mil (noite).>

Casa Pia de São Joaquim >

Casa Pia de São Joaquim Crédito: Divulgação

Além da igreja, é possível alugar salões, um auditório ou o pátio, que tem capacidade para até 1,5 mil pessoas. Na capela, cabem 150 pessoas sentadas. A reserva da capela dá direito a um supervisor e a 25 vagas de estacionamento. O valor do aluguel é revertido para a manutenção da Escola Casa Pia de São Joaquim. Os salões são climatizados e o prédio é tombado pelo Iphan. >

Agenda É possível reservar para 2025 e 2026 no 71 99669-2876.>

Preço Somente a igreja custa R$ 6 mil. Quem quiser alugar algum dos espaços para recepção pode investir de R$ 3 mil (no caso do hall, que serve para brindes) a R$ 25 mil (o átrio de 2,3 mil m²). >

Os 5 espaços mais procurados para casamentos de Salvador

Casa Cloc >

Casa Cloc Crédito: Reprodução

Pertinho da Bahia Marina e do Museu de Arte Moderna, é um espaço que garante uma das vistas mais bonitas da Baía de Todos os Santos. Climatizado, recebe até 450 pessoas. Tem varanda e um mezanino com espaço vip, além de estrutura para sonorização e iluminação cênica. "Locais como a Casa Cloc têm um espaço agregado. Se for pelo custo benefício, a cerimônia pode ser feita pelo mesmo local", diz a assessora de casamentos Mônica Pitanga. >

Agenda É possível reservar até 2026 pelo (71) 4104-6286.>

Preço O valor para 2025 é R$ 20 mil; R$ 2026 custa R$ 21, 2 mil.>

Casa Baluarte >

Casa Baluarte Crédito: Reprodução

O casarão localizado no Santo Antônio Além do Carmo pode receber até 2,8 mil pessoas e tem diferentes ambientes. O estacionamento tem manobrista e comporta até 150 veículos. Os layouts são flexíveis de acordo com a necessidade. >

Agenda está aberta até 2026. Contato no (71) 99627-8785.>

Preço O aluguel é por área e, a depender do local desejado para o evento, vai de R$ 22 a R$ 42 mil. >

Sollar Cunha Guedes >

Sollar Cunha Guedes Crédito: Marina Silva/CORREIO

O espaço é um casarão do século 19 adaptado para receber diferentes tipos de evento no Corredor da Vitória. Comporta até 500 convidados. O estilo faz lembrar romances de da britânica Jane Austen. "É um clássico", diz Taiane Bloisi, do Celebrar Salvador. >

Agenda Até 2026. Contato: 71 98858-1510>

Preço de R$ 35 mil a R$ 40 mil.>

Casa Salvatore >

Casa Salvatore Crédito: Reprodução

Localizado no Cabula, se tornou uma escolha frequente dos casais porque oferece duas possibilidades de espaços. Um deles recebe até 650 pessoas e o outro é para até 180 convidados. >

Agenda 2025 e 2026. Contato: (71) 98338-4460>

Preço vai de R$ 12 mil a R$ 18 mil, dependendo do dia da semana e do mês. Sábados são mais caros, assim como os meses de outubro a dezembro.>

Cerimonial Loreto >

Cerimonial Loreto Crédito: Reprodução

Fica em uma antiga fazenda do século 16, na Ilha dos Frades. As ruínas foram restauradas e hoje tem capacidade para até 800 pessoas no espaço de eventos. A capela, que tem elementos neoclássicos, comporta até 100 pessoas, tem área climatizada e câmeras. "Uma opção charmosa e com vista para o mar", dizem as assessoras Amanda Zaira e Victoria Góis, da Amavi Assessoria. >

Agenda Contato: (71) 99982-1546>

Preço O cerimonial não respondeu aos contatos da reportagem.>