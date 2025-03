ARTIGO

Salvador 476 anos: a cidade que honra seu passado e constrói seu futuro

Leia o texto do prefeito Bruno Reis

B Bruno Reis

Publicado em 29 de março de 2025 às 05:00

Prefeito Bruno Reis Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Esta semana, ao percorrer diversas regiões de Salvador para entregar obras que fazem parte da programação dos 476 anos da nossa cidade, passou um filme pela minha cabeça. Somente nesta semana, inauguramos um novo viaduto na região da avenida ACM, uma das mais movimentadas da capital. Na Capelinha de São Caetano, entregamos mais uma nova escola que não deixa a desejar a nenhuma unidade de ensino privada. Em Brotas, vimos a alegria de mais famílias beneficiadas com as melhorias do programa Morar Melhor. Ainda lançamos o programa Recicla Salvador, mais uma entrega que nos consolida como referência em sustentabilidade no país. >

No caminho entre uma entrega e outra, fiquei pensando no quanto Salvador se transformou nesses últimos anos. Ao rememorar, vi a Salvador que conheci no passado e a cidade que temos hoje. Vi os novos campos com gramado sintético, onde crianças e jovens voltaram a sonhar. Vi o BRT funcionando plenamente, com conforto, rapidez e sustentabilidade. Vi novas vias que conectam bairros, melhoram a mobilidade e encurtam distâncias. Vi restaurantes populares ofertando mais de 5 mil refeições gratuitas diariamente, levando dignidade para quem mais precisa. Vi uma cidade iluminada por LED. Vi uma nova Salvador, que respeita a sua história e constrói o seu futuro.>

Nos últimos anos, Salvador viveu uma verdadeira revolução. Na educação, tivemos em 2024 o maior investimento da história: mais de R$ 2,7 bilhões. Entregamos quase 30 novas escolas desde 2021, e até o final deste ano superaremos a marca de 50 novas unidades de ensino. Na saúde, saímos de uma cobertura de atenção básica de 18% em 2013 para mais de 70% atualmente. Salvador, que não tinha nenhum hospital municipal, agora tem três e vai chegar a quatro com a entrega do Hospital Maternidade e da Criança.>

O programa Morar Melhor já transformou a vida de mais de 55 mil famílias com moradias mais dignas e vai chegar a 60 mil até 2025. Criamos oito novos restaurantes populares, totalizando dez equipamentos que garantem alimentação de qualidade a preço simbólico. E implantamos mais de 70 campos com gramado sintético, incentivando o esporte e a convivência.>

No Subúrbio Ferroviário, está em curso o maior investimento da história da Prefeitura: o projeto Mané Dendê, que vai levar saneamento, infraestrutura, dignidade e qualidade de vida para mais de 30 mil pessoas. É uma mudança real, concreta, e que mostra que estamos no caminho certo.>

Hoje, com a gestão financeira equilibrada e reconhecida nacionalmente, Salvador pode sonhar ainda mais alto. Vamos construir o teleférico, o Centro de Controle e Operações, o hub de inovação no Subúrbio. Vamos transformar a educação de Salvador em uma das melhores do Brasil. Vamos ampliar os investimentos em habitação com novos conjuntos como os do Pé Preto, no Nordeste de Amaralina, e o Vila Mar, em Nova Brasília. >

Nos últimos quatro anos, levamos capacitação para o mercado de trabalho para mais de 60 mil pessoas e, para os próximos quatro anos, queremos levar formação para mais 100 mil pessoas. Tudo isso fez de Salvador a cidade que mais gera empregos no Norte/ Nordeste e uma das maiores do país. No transporte público, seguiremos investindo na renovação da frota, mesmo com os muitos desafios que o transporte sobre pneus enfrenta em todo o país. >

Nos últimos anos, a população de Salvador se acostumou a ver uma prefeitura que não fica procurando culpados ou transferindo responsabilidade. Nós não ficamos de braços cruzados esperando que os problemas sejam resolvidos. E assim continuará sendo. >

Hoje, a Prefeitura investe mais de 85% do seu orçamento nas regiões mais carentes da cidade. E esse é o nosso compromisso: cuidar de quem mais precisa, garantir direitos e oportunidades, e construir um futuro melhor para todos. >

Tenho muito orgulho de ter recebido do povo de Salvador a missão de ser prefeito. Trabalho todos os dias com dedicação, responsabilidade e amor. Porque não há honra maior do que poder cuidar da nossa cidade. >

Salvador é uma cidade melhor do que ontem. E será ainda melhor amanhã. Eu acredito nisso. Eu vivo isso. E é com esse amor e essa fé no nosso povo que seguimos em frente. >