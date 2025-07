POLÍCIA

Acusado de roubo em ônibus é preso no centro de Salvador

Investigado foi apresentado em unidade especializada e está à disposição do Poder Judiciário

Um suspeito de roubo a coletivo foi preso no Largo Dois de Julho, no centro de Salvador, na quinta-feira (3). Ele foi identificado após trabalho de inteligência da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc), com apoio da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >