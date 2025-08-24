SORTE

Aposta de Salvador fatura R$ 50 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (23)

Esther Morais

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 08:59

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Duas apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (23), e faturaram R$ 50 mil. Uma delas é de Salvador, e a outra é de Irecê. O valor total é de R$ 50.671,85.

O resultado do concurso foi: 04, 17, 18, 26, 43 e 52.

Ninguém acertou todas as dezenas sorteadas e o prêmio acumulou em R$ 35 milhões. O próximo sorteio será na terça-feira (26).