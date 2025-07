SALVADOR

'Arena da Freira Dorothy', na Fazenda Grande I, ganha novo campo sintético em obra

Espaço também recebeu nova iluminação e estrutura renovada

Carol Neves

Publicado em 23 de julho de 2025 às 07:55

Campo foi entregue em Fazenda Grande I Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

O campo da Rua Freira Dorothy Stang, na Fazenda Grande II, em Salvador, ganhou vida nova com a entrega, nesta terça-feira (22), da reforma completa realizada pela prefeitura. Com grama sintética, nova rede de proteção, iluminação em LED e estrutura renovada, a chamada "Arena da Freira Dorothy" será um espaço de convivência e prática esportiva para moradores da região.>

A reinauguração contou com a presença do prefeito Bruno Reis e de representantes da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), responsável pela obra. O investimento total ultrapassou \$ 1 milhão, com mais R$ 230 mil aplicados pela Diretoria de Iluminação Pública para a instalação de 48 projetores de LED.>

Para o prefeito, iniciativas como essa têm impacto direto na vida da juventude das periferias. “O esporte é saúde, é vida, mas é também uma das principais ferramentas para enfrentar o crime, as drogas e a marginalidade. Muitas dessas crianças seriam presas fáceis para o tráfico e para o crime”, afirmou Bruno Reis, defendendo o investimento em políticas públicas que usem o esporte como caminho para a inclusão social.>

A Arena da Freira Dorothy é agora uma das 79 estruturas do tipo entregues pela Prefeitura de Salvador. O espaço já abriga atividades diárias de futebol, judô e treinos funcionais. Um dos projetos em andamento no local é o Bora Bahêa Meu Bairro, que atende crianças da rede pública com aulas de futebol masculino e feminino.>

Fernando de Souza, ex-jogador e monitor do projeto, destaca a transformação. “Essa praça esportiva é de grande importância, porque aqui há várias crianças envolvidas em vários esportes. As duas arenas daqui do bairro contam com o projeto, que está sendo abraçado pela comunidade”, disse.>

Segundo a Prefeitura, mais de 3 mil crianças participam hoje do *Bora Bahêa Meu Bairro*, que utiliza os campos públicos com gramado sintético como base para as atividades. Além desse, outros projetos sociais também atuam na Arena da Freira Dorothy, reunindo mais de 100 crianças da região.>