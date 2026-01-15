ONDE TEM MAIS MULHERES?

Canela é o bairro de Salvador com mais mulheres; veja ranking

Área tem 58% de população feminina, segundo o IBGE

Esther Morais

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 06:30

Rua João das Botas, Canela Crédito: Marina Silva/CORREIO

Salvador é feminina - e o Canela é ainda mais. O bairro lidera o ranking da capital baiana com 58,15% de população feminina, de acordo com dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Outras áreas tradicionais da cidade, como Graça e Pituba, também aparecem entre as dez com maior proporção de mulheres (confira o ranking completo abaixo).

Segundo o superintendente do IBGE na Bahia, André Urpia, a predominância feminina nesses bairros está diretamente ligada ao perfil etário da população. “Trata-se de uma população mais envelhecida residindo nessas regiões e, nesse contexto, são as mulheres que vivem por mais tempo. A longevidade influencia esses números, especialmente em bairros mais antigos e tradicionais de Salvador”, explica.

Salvador é uma das capitais mais femininas do Brasil

Os dados do Censo 2022 também mostram que Salvador deixou a quarta posição e passou a ocupar o primeiro lugar entre as capitais brasileiras com maior percentual de mulheres. Em 2010, elas representavam 53,3% da população; agora, somam 54,4%, o equivalente a uma proporção de oito homens para cada dez mulheres.

No ranking nacional, Salvador é o segundo município mais feminino do país, ficando atrás apenas de Santos (SP), que registra 54,7% de mulheres na população.

Entre 2010 e 2022, a participação feminina cresceu de forma significativa na capital baiana. Em números absolutos, as mulheres eram 1.315.298 de um total de 2.417.678 habitantes em 2022.