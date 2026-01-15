VEJA RANKING

Onde tem mais homem em Salvador? Presídio torna a Mata Escura o bairro mais masculino

Área tem 53,87% de população masculina, segundo o IBGE

Esther Morais

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:00

Rua Direita da Mata Escura Crédito: Reprodução

Em meio a uma capital majoritariamente feminina, um bairro foge à regra. A Mata Escura aparece como o bairro mais masculino de Salvador, com 53,87% da população composta por homens, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na sequência do ranking surgem o Centro Administrativo da Bahia, com 53,18%, e o Centro Histórico, onde os homens representam 50,95% dos moradores.

Ao todo, apenas cinco dos 170 bairros de Salvador têm maioria masculina. Além da Mata Escura, completam o top 5 a Ilha Bom Jesus dos Passos (50,83%) e a Ilha dos Frades/Ilha de Santo Antônio (50,22%). Confira o ranking completo abaixo.

Onde tem mais homem em Salvador? 1 de 10

Segundo o superintendente do IBGE na Bahia, André Urpia, um fator inesperado ajuda a explicar a liderança da Mata Escura: a presença do complexo penitenciário no bairro. “Isso faz com que a população carcerária interfira na média normal. Outros bairros têm população residente muito pequena ou pouca força residencial, o que acaba gerando uma tendência de maior proporção masculina”, explica.

Urpia acrescenta que o perfil urbano também influencia os números. “O Centro de Salvador, por exemplo, tem poucas residências e um comércio muito forte, com esvaziamento populacional e domicílios com poucas pessoas. Já nas ilhas, há dificuldades para identificar com precisão o perfil das residências. A transferência e o deslocamento de moradores, com parte da população feminina permanecendo no continente, também podem influenciar esses dados”, pontua.

Onde tem mais mulheres?

No outro extremo, o Canela lidera o ranking dos bairros mais femininos de Salvador, com 58,15% de população feminina, segundo o Censo 2022 do IBGE. Regiões como Graça e Pituba também figuram entre as dez com maior proporção de mulheres.

De acordo com André Urpia, esse cenário está ligado ao perfil etário mais envelhecido desses bairros. “São áreas onde vivem pessoas mais velhas e, nesse contexto, as mulheres acabam sendo maioria, já que apresentam maior longevidade. Isso é mais evidente em bairros tradicionais da cidade”, explica.