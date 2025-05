OPORTUNIDADE

Caravana do Bebê estreia em Salvador com enxoval completo e preços a partir de R$ 1,99

Evento será realizado entre os dias 3 a 8 de junho

Maysa Polcri

Publicado em 25 de maio de 2025 às 14:50

Feira oferece variedade de produtos Crédito: Divulgação

A Caravana do Bebê, feira que oferece enxovais a preços promocionais, desembarca em Salvador pela primeira vez com variedade de itens essenciais para a chegada dos pequenos. O evento acontece de 3 a 8 de junho, no Espaço de Eventos L3 do Salvador Norte Shopping, ao lado da praça de alimentação (próximo ao Burger King). A entrada será gratuita. >

Os visitantes encontrarão desde itens como camisetas de algodão por apenas R$ 1,99, e bodies por R$ 4,99, além de peças exclusivas para montar um enxoval completo com conforto, beleza e praticidade. O evento funcionará de terça a sexta-feira, das 13h às 21h, sábado das 10h às 21h e domingo das 12h às 20h.>

Com cerca de 25 expositores vindos do Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Bahia, os visitantes poderão encontrar kit berço, ninho, enxoval completo, carrinho, bebê conforto, berço portátil, roupas, bolsas maternidade, saída maternidade e muito mais, incluindo peças exclusivas e de alta qualidade. >

Segundo a idealizadora da Caravana do Bebê, Rubia Mara, a expectativa é surpreender o público com variedade, bons preços e praticidade. “Reunimos o que há de melhor para o universo infantil. Aqui tem de tudo com qualidade, com bons preços e com conforto para as famílias que vão comprar com calma, em um ambiente climatizado e bem localizado”, afirma.>

Além dos preços atrativos, a Caravana do Bebê oferece um espaço pensado para a comodidade das famílias, principalmente para as mamães, com ambiente climatizado e localizado estrategicamente dentro do shopping, para proporcionar uma experiência agradável para as compras do enxoval, sem abrir mão do conforto.>

Serviço >

Caravana do Bebê

>

Período: 3 a 8 de junho>

Local: Espaço de Eventos L3 (Salvador Norte Shopping) – Próximo à praça de alimentação, ao lado do Burger King>

Entrada: Gratuita>