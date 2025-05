RIQUEZA CULTURAL

Alunos de escola de capoeira celebram o Dia da África no Dique do Tororó

Eles participaram da quarta edição da Semana da África Dendê De Aro Amarelo 2025

O Dia da África foi celebrado de maneira especial pelos alunos da Escola de Capoeira Dendê de Aro Amarelo. Eles participaram, neste domingo (25), da quarta edição da Semana da África Dendê De Aro Amarelo 2025, realizada no Dique do Tororó, em Salvador. Com o tema "Meu DNA é Africano", o evento foi repleto de atividades educativas, artísticas e culturais que destacaram a riqueza histórica e cultural da África e dos povos africanos. >