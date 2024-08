SALVADOR

Jovens realizam tour sobre a história da capoeira no Pelourinho

Atividade foi realizada pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e a Apae

Da Redação

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 16:39

Aproximadamente 30 jovens, com idades entre 15 e 24 anos, participaram de um passeio informativo por locais históricos da capoeira no Pelourinho, em Salvador, na manhã desta terça-feira (13). O tour capoeirístico foi realizado pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e a Apae, em colaboração com a Escola CTE Capoeiragem.

O tour começou na parte superior do Elevador Lacerda e seguiu para outros 22 pontos no Centro Histórico de Salvador. Entre os locais visitados, estava a Primeira Academia de Capoeira de Mestre Bimba, que é conhecido por ter criado a vertente de capoeira regional. A iniciativa também incluiu uma visita ao Centro Esportivo Capoeira Angola de Mestre Pastinha, responsável pela criação da capoeira de Angola.

Para Wellington Henrique Rocha, estudante de 20 anos, o passeio trouxe uma nova compreensão sobre a manifestação cultural. "Pratico desde os dois anos, meu pai é professor [de capoeira] e nunca tinha me aprofundado. Jogo capoeira de Angola e só sabia as coisas muito por cima", conta.

A ação faz parte do programa Conexão Juventudes, realizado pelo IJCPM em agosto de cada ano, e que em 2024 tem como tema "diverCidade", destacando as histórias dos bairros Pernambués, Boca do Rio, São Cristóvão e Cassange através de várias linguagens artísticas apresentadas pelos jovens. "É importante que esses jovens, muitos dos quais já praticam capoeira, compreendam a história, entendam como tudo foi criado e experimentem isso em nosso maior livro histórico aberto, que é o Pelourinho", afirma Naiana Laborda, coordenadora de gestão e articulação social do IJCPM.

Para participar das ações do instituto, é necessário ser estudante ou jovem que concluiu o ensino médio em escola pública e reside nas proximidades do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. As áreas atendidas pelo instituto incluem os bairros Pernambués, Boca do Rio, Saramandaia, São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange. Além do tour capoeirístico, o IJCPM também promove a educação e a inclusão dos jovens no mercado de trabalho.