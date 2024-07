MANIFESTAÇÃO CULTURAL

Escola Dendê de Aro Amarelo reúne 120 alunos e professores para recital sobre capoeira

A ONG Escola Dendê de Aro Amarelo, espaço de ensino e difusão da capoeira, promoveu um recital para 120 alunos e professores do Engenho Velho da Federação e adjacências, Dique do Tororó, Liberdade/Curuzu no último domingo (28). Na oportunidade, crianças e adolescentes puderam aprender sobre as cantorias e ritmos dos berimbaus, as histórias de mestres e heróis icônicos. Entre os mais notórios, destacaram-se Mestre Pastinha, Mestre Bimba, Mestre Everaldo Gaguinho Preto e Mestre Boca Rica.