Com 1.500 km de cabos, Salvador amplia oferta de internet em escolas, postos e praças

Com infovia própria, nuvem municipal e expansão do Wi-Fi gratuito, capital baiana amplia conectividade e acesso a serviços públicos

Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:47

Salvador aumenta oferta de conexão de internet Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Desde maio de 2022, quando a Prefeitura de Salvador lançou o Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI), a capital baiana passa por uma modernização digital. A cidade implantou duas grandes estruturas: a Infovia Salvador, que conecta órgãos públicos e oferece internet à população, e a Nuvem Municipal, que concentra o processamento e o armazenamento de dados.

A nova infovia já conta com 1.500 quilômetros de fibra óptica e backbone de 40 gigabytes, atendendo 1.173 unidades públicas, entre escolas, postos de saúde e prefeituras-bairro. Com ela, os links de conexão saltaram dos antigos 10 megabytes para 500 megabytes, podendo chegar a 1 gigabyte em algumas unidades. Hoje, 411 escolas municipais estão conectadas, assim como 214 postos de saúde.

Segundo Vitor Brandão, presidente da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel), o impacto vai além da melhoria no serviço público. “Nós levamos essa internet inclusive para os bairros mais afastados do Centro da cidade. E quem é beneficiado na ponta? Os moradores e, principalmente, os comerciantes, que podem conectar a maquininha e o celular de maneira gratuita e receber o pagamento da mercadoria vendida. O foco da Smart City é exatamente esse: a melhoria da qualidade de vida do cidadão.”

Além da rede em prédios públicos, a cidade também oferece Wi-Fi gratuito em 200 praças e pretende expandir para outros 400 pontos. No Porto das Sardinhas, em São João do Cabrito, por exemplo, um dos acessos instalados em 2025 já registra mais de 11 mil conexões por mês.

Na área da saúde, o sistema Vida, que reúne informações do paciente, cartão SUS e agenda de consultas, ganhou estabilidade com a nova estrutura. Já na educação, alunos e professores utilizam plataformas digitais como o Ambiente Virtual de Aprendizagem Inteligente Salvador.

Outro eixo importante é a segurança da informação. A Prefeitura passou a centralizar seus servidores na Cogel, eliminando sistemas isolados e melhorando a gestão de dados. “Acabamos com os silos, que são bancos de dados ou sistemas isolados sem integração com os demais (...). Além de otimizar recursos, conseguimos mitigar mais rápido o risco de um ataque e de uma invasão no sistema”, explica Wlader Peres, diretor técnico da companhia.

A nuvem municipal hoje sustenta todos os sistemas da Prefeitura e conta com monitoramento 24 horas por dia, com equipe especializada e políticas rígidas de segurança, incluindo backup obrigatório e regras de acesso.