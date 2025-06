AJUDA

Criança se perde no Zoológico de Salvador e é socorrida por PMs

Menino estava com celular descarregado e não conseguia contato com a mãe

Uma criança de oito anos precisou da ajuda de policiais militares após se perder no Parque Zoobotânico, ou Zoológico de Salvador, na tarde de sábado (7). O menino procurou os agentes e informou que teria se perdido da mãe em meio à multidão. >

Os militares perceberam que o menino estava com um celular descarregado e providenciaram um carregador para dar carga no aparelho. >

Após a carga, os policiais conseguiram o número telefônico da mãe do garoto, informando a presença do filho no posto policial. >