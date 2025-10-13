Acesse sua conta
De onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam a Bahia?

Estado supera em nove meses o total de visitantes internacionais de todo 2024

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:33

Final de tarde muito movimentado no Farol da Barra.
Final de tarde muito movimentado no Farol da Barra. Crédito: Nara Gentil/CORREIO

A Argentina segue como principal origem dos turistas estrangeiros que visitam a Bahia. De janeiro a setembro de 2025, o estado recebeu 68.130 visitantes argentinos, um aumento de 69,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida vêm Portugal (15.366 chegadas, alta de 50,37%) e Uruguai (13.547, crescimento de 23,96%).

A França teve o maior salto percentual, com 11.465 entradas - avanço de 216%. A Itália aparece em quinto lugar, com cerca de 9,5 mil visitantes, 48,93% a mais que em 2024.

O aumento da presença estrangeira contribuiu para um novo recorde histórico. Segundo dados da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal, a Bahia registrou 149.648 chegadas internacionais entre janeiro e setembro deste ano, 58% acima do mesmo período de 2024 (94.703). O total já supera todo o volume de visitantes estrangeiros do ano passado.

Somente em setembro, 15.940 turistas internacionais desembarcaram no estado, número 29,6% maior que o do mesmo mês de 2024 (12.297).

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o resultado reflete a força da Bahia como destino. “O recorde de turistas na Bahia é a coroação de um longo trabalho conjunto entre a Embratur, o estado, os municípios e todo o trade turístico. O estado superou em nove meses o total de chegadas de todo o ano passado, provando que o mundo tem cada vez mais se rendido aos seus encantos”, afirmou.

Freixo disse ainda que o desempenho tem impacto direto na economia. “Esse número recorde se traduz na vida dos brasileiros através de emprego, renda e oportunidade em cada canto do país. O turismo está ajudando a mover a economia e a transformar vidas”, declarou.

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, também destacou a combinação de fatores que impulsionaram o crescimento. “A Bahia conquista mais um novo marco na atração de turistas estrangeiros, performance que tem sido contínua. É o resultado do esforço do Governo do Estado em ações estruturantes, qualificação dos serviços, promoção e ampliação da malha aérea”, afirmou. Ele acrescentou que há tendência de expansão “com a ampliação das frequências de voos internacionais e a retomada da rota do Panamá”.

Cenário nacional

O movimento acompanha o desempenho do turismo internacional no Brasil. De janeiro a setembro, o país recebeu 7.099.237 visitantes estrangeiros, 45% a mais que no mesmo período do ano anterior. O número já supera o total de 2024 (6,77 milhões) e a meta anual de 6,9 milhões fixada pelo Plano Nacional de Turismo 2024-2027.

Setembro teve o maior volume de chegadas internacionais da série histórica para o mês: 570.934, avanço de 28,2% em relação a 2024.

“Esse recorde histórico é fruto de um trabalho sério do Governo Federal para reconstruir a imagem do Brasil no mundo, como um destino de diversidade e sustentabilidade”, disse Freixo.

