MEGA-SENA

Duas apostas na Bahia acertam a Quina e faturam R$ 29,2 mil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas

Duas apostas acertaram cinco dezenas da Mega-Sena na Bahia e faturaram um prêmio de R$ 29.299,33. Uma foi em Ipirá, no centro-norte do estado, na casa lotérica Ipirá da Sorte.>

A outra aposta vencedora foi em Salvador, feita pela internet. Ao todo, 133 apostas no país fizeram cinco acertos. E 9 mil apostas fizeram quatro dezenas e levaram, cada uma, R$ 613,09.>

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.874 da Mega-Sena, que acumulou em R$ 90 milhões. Foram sorteadas as dezenas 04 - 05 - 09 - 17 - 49 - 53.>