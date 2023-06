Família é morta a tiros dentro de casa em Marechal Rondon

. Crédito: Reprodução

Três pessoas de uma mesma família, entre elas um menino de 12 anos, foram executadas a tiros na madrugada desta quarta-feira (31) no bairro do Marechal Rondon. Os corpos de um casal e de um garoto foram encontrados na comunidade conhecida como Inferninho.



Existem duas informações quanto ao parentesco das vítimas. Seriam pai, mãe e filho ou tios e sobrinho. A casa onde ocorreu as mortes fica na Rua Otacílio das Virgens, num trecho conhecido como Dique. Os mortos são: Luís Fernando Silva Santos, 33 anos, Vanessa dos Santos Vitorio, 24, e Jeferson dos Santos Valverde, 12.

Segundo moradores, homem morto era conhecido como Nando, que teria ligação com facção que atua no local, Bonde do Maluco (BDM).

O crime aconteceu por voltas das 3h, quando um grupo armado invadiu a casa, de acordo com moradores. Nando foi retirado do imóvel e morto em um beco próxima à casa, onde a mulher e o menino foram em seguida também mortos - ela estaria abraçada à criança. "Foram várias rajadas. Muito tiro. Todo mundo acordou assustado. Daí ninguém dormiu mais", contou uma moradora.

De acordo com a Polícia Militar, unidades da 9ª Companhia Independente estiveram no local e encontraram "um homem caído ao solo em via pública, uma mulher e uma criança dentro de um imóvel, sem sinais vitais, todas vítimas de disparo de arma de fogo".