Feriado sem sol: chuva continuará em Salvador nos próximos dias; confira previsão

As fortes chuvas devem causar transtornos para quem vive em Salvador ao menos até quinta-feira (8). Alagamentos, deslizamentos e infiltrações são apenas alguns dos problemas que castigam os soteropolitanos, principalmente aqueles que moram em áreas consideradas de risco. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), um sistema de baixa pressão (cavado) atua sobre o Oceano Atlântico intensificando os ventos úmidos e causando chuvas em Salvador. A previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas até quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi, com possibilidade de chuvas fortes a qualquer hora do dia. Há risco de alagamento e deslizamentos de terra. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deve variar entre 29°C hoje (6) e 28°C até o feriado, com a presença de vento fraco/moderado. Devido ao mau tempo, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, emitiu um alerta de bandeira vermelha na segunda-feira (5) recomendando que não haja navegação na Baía de Todos-os-Santos.