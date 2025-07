SALVADOR

Fiscalização de transporte clandestino remove cerca de 500 veículos no primeiro semestre

Entre as principais violações encontradas estão a falta de manutenção do veículo, além da falta de documentação do condutor e/ou do veículo

Esther Morais

Publicado em 11 de julho de 2025 às 06:36

Carros Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo

Entre janeiro e junho deste ano, as ações de fiscalização realizadas por agentes da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae), ligada à Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), identificaram e removeram aproximadamente 500 veículos em Salvador por realizarem transporte clandestino de passageiros na cidade. >

As ações de fiscalização são realizadas diariamente em locais estratégicos da cidade, com o objetivo evitar que veículos não regulamentados realizem este tipo de transporte que oferece riscos à segurança dos usuários. As remoções são realizadas com base em infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). >

Ao todo, foram abordados quase 2 mil veículos. Destes, 87 vans, 151 veículos particulares e 130 motocicletas foram flagradas pelos agentes da pasta atuando de forma irregular na atividade. Entre as principais violações encontradas estão a falta de manutenção do veículo, além da falta de documentação do condutor e/ou do veículo.>

“Nossa fiscalização busca promover a segurança dos passageiros coibindo a utilização deste tipo de serviço, que muitas vezes é precário e pode colocar em risco outras pessoas presentes na via. Além de todos os riscos à segurança do usuário, o transporte clandestino não oferece os benefícios que podem ser utilizados no transporte regulamentado, como meia passagem, gratuidade ou integração entre modais”, pontuou o titular da Semob, Pablo Souza.>