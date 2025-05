VIOLÊNCIA

Funcionário que prestava serviço para a Embasa é baleado em Salvador

Carlos Alberto trabalhava quando foi atingido por disparo de arma de fogo

Um funcionário que prestava serviços para a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) foi baleado enquanto estava no serviço, na tarde desta segunda-feira (26), no Vale das Pedrinhas. Segundo a empresa, Carlos Alberto trabalha para a terceirizada Consórcio Federação Água. A Embasa disse que o homem foi prontamente encaminhado para atendimento médico e está recebendo a assistência necessária.>

O caso também foi confirmado pela Polícia Militar. "Policiais militares da 40ª CIPM [Companhia Independente de Polícia Militar] foram acionados para averiguar denúncia de homem ferido por disparo de arma de fogo, na localidade conhecida como Rua do Gás", pontua. A vítima foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE). >

Outra ocorrência foi registrada no complexo do Nordeste de Amaralina nesta segunda-feira (26). No início da tarde, um homem foi preso após fazer um casal refém na rua Jutahy Magalhães, em Santa Cruz. Após a negociação conduzida pelos policiais, o indivíduo se entregou. Com ele, foram apreendidos porções de maconha e pinos de cocaína. O suspeito foi atendido em uma unidade de saúde por ter se machucado durante a fuga e depois levado à 28º DT Delegacia da Polícia Civil.>