Ganhadora da Quina passa mal ao buscar prêmio em Salvador: "Mal falava, só tremia"

. Crédito: Foto: Paula Fróes/ CORREIO

A sorte não tem endereço certo. No entanto, no último sorteio da Quina premiada, a fortuna fez morada na capital baiana e contemplou com quase R$18 milhões 17 ganhadoras da aposta.



A emoção foi tanta que a ganhadora conferiu os números quase muda, tremendo e a ponto de desmaiar. Quem atendeu a sortuda, ainda em choque, foi Denilza Santana, de 37 anos, que trabalha na lotérica Estação da Sorte, no Shopping Paralela, de onde os exatos R$17.830.500,49 saíram e levaram felicidade.

“Ela mal falava, só tremia, tremia tanto que parecia que estava prestes a desmaiar”, contou a funcionária. Somente a mulher e um outro ganhador haviam ido conferir a premiação até o final da tarde de ontem (06).Cada um dos 17 integrantes do bolão deve receber pouco mais de R$1 milhão, na verdade, R$1.048.852,97.

O bilhete premiado foi do tipo bolão com 17 cotas, sorteado no concurso 6167. Outras 105 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 7.700,75 cada. Houve ainda 7,7 mil que acertaram o terno e levaram R$ 98,98. Por fim, 200 mil apostas acertaram dois números e levaram R$ 3,76 cada. As dezenas sorteadas foram: 06 - 18 - 26 - 65 e 77.

Mas essa não foi a primeira vez que a Estação da Sorte pagou um prêmio milionário. Ao longo dos seus 14 anos de existência, essa foi a terceira vez que uma bolada saiu da lotérica.

Contente com a ventura, a gerente Ednolhia Santana exibe cartazes sobre as premiações na porta de entrada da casa lotérica, com orgulho. Além dos quase R$18 milhões, ela já entregou R$8 milhões de outro bolão da Quina e R$3,8 milhões na Lotofácil.

Um quarto bolão da Lotofácil premiou R$1 milhão, mas o estabelecimento entregou R$400 mil, porque o valor total da aposta foi dividido com ganhadores de outros estados.

“Essa loteria é uma casa do povo com o real objetivo de realizar sonhos, porque sonhos trazem vida, valores e eleva a autoestima do cidadão. Quem não gostaria de receber inesperadamente uma benção como essa?”, disse a gerente.

Ednolhia também contou que as grandes premiações costumam atrair mais clientes. O jogo que garantiu o prêmio também passa a ser o favorito. Prova disso é que a maioria das pessoas que entrou na lotérica, durante a tarde de ontem, fez uma fezinha da Quina.

O autônomo João Pedro Pessoa, de 41 anos, foi um deles. “A estratégia é aproveitar a opção em que a sorte está rondando”, contou. A Caixa Econômica Federal não costuma passar informações que identifiquem os vencedores, mas toda vez que um baiano é sorteado, o assunto ganha repercussão e vira notícia, seja pela curiosidade de descobrir quem são os sortudos ou pelo desejo das pessoas viverem o mesmo sonho.

No ano passado, um baiano levou sozinho uma bolada de R$ 13,4 milhões. A aposta foi feita na lotérica Santa Fé, localizada na Avenida Vasco da Gama, e o vencedor acertou as cinco dezenas do concurso 5857 da Quina.

O bilhete do tipo simples foi o único a cravar os números sorteados no Brasil. Um levantamento feito pelo G1 mostra outras sete lotéricas de milhões no interior e na capital baiana.Em março de 2019, um morador de Salvador ganhou R$ 32,7 milhões com uma aposta realizada na lotérica Fio de Ouro, que fica em um shopping do bairro de Brotas, na capital baiana.

As dezenas sorteadas foram 09 - 23 - 28 - 40 - 48 - 59.No interior, o caso mais emblemático é o do grupo de funcionários do Hospital Municipal Waldemar Ferreira, de Teofilândia. Um bolão feito por 22 colegas, na lotérica Rubi, única da cidade, embolsou aproximadamente R$ 56 milhões dos R$ 224 milhões do prêmio especial da virada de ano [veja lista completa abaixo] .

Lotéricas de milhões

Lotérica Estação da Sorte Local: Shopping Paralela, Salvador Prêmios: R$17 milhões (2023) R$8 milhões e R$3,8 milhões (data não informada)

Lotérica Santa Fé Local: Avenida Vasco da Gama, Salvador Prêmio: R$13,4 milhões (2022)

Lotérica Fio de Ouro Local: Brotas, Salvador Prêmio: R$ 32,7 milhões (2019)

Lotérica do Salvador Shopping Local: Caminho das Árvores, Salvador Prêmio: R$221 milhões (2018)

Lotérica Brasil Loterias Local: Comércio, Salvador Prêmio: R$38 milhões (2017)

Lotérica Persistência Local: Cajazeiras X, Salvador Prêmio: R$19 milhões (2016)

Lotérica Talismã Loterias Local: Avenida Joana Angélica, Salvador Prêmio: R$20 milhões (2016)

Lotérica Leite Local: Shopping Pituba Parque Center, Salvador Prêmio: R$ 14,5 milhões (2012)

Lotérica Rubi Local: Teofilândia Prêmio: R$224 milhões (2014)