EMARANHADO DE FIOS

Gatonet: cerca de 500 quilos de cabos irregulares são removidos da Avenida Sete

Profissionais inspecionaram cerca de 90 postes na localidade e removeram, também, 67 caixas clandestinas

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:05

Cerca de 500 quilos de cabos que estavam instalados irregularmente nos postes da distribuidora Neoenergia Coelba na Avenida Sete de Setembro foram removidos. Durante uma semana, os profissionais inspecionaram cerca de 90 postes na localidade e removeram, também, 67 caixas clandestinas. Esses equipamentos são os principais causadores de chamas em fiação, pois são projetos para o uso interno e não são reforçados para suportar intempéries. Considerada uma das principais vias da capital baiana, a Avenida Sete recebeu a Operação Gatonet na última semana.

Realizada pela Neoenergia Coelba em parceria com a Prefeitura de Salvador e as operadoras de telecomunicações. O Gatonet é o principal motivo dos emaranhados de fios nas cidades pois não seguem os critérios técnicos e de segurança para instalar os seus cabos nos postes. Essas empresas também não realizam a devida manutenção nos equipamentos, podendo deixar fios soltos e com risco de acidente para a população. Além disso, a instalação de caixas irregulares nos postes provoca incêndios na fiação devido à baixa qualidade do equipamento.