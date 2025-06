SEGURANÇA

Guarda Municipal oferece aula de defesa pessoal para a população LGBTQIAPN+

Aula será das 8h às 12h, na sede do órgão

A Guarda Municipal de Salvador vai oferecer um curso de defesa pessoal para o público LGBTQIAPN+ neste sábado (28), Dia do Orgulho LGBTQIAPN+. A aula será das 8h às 12h, na sede do órgão, na Av. San Martin, nº 734, na Fazenda Grande do Retiro. O evento é realizado em parceria com a Secretaria Municipal da Reparação (Semur). São 30 vagas disponíveis e as inscrições podem ser realizadas até a sexta (27), pelo Sympla, de forma gratuita. >