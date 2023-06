Homem ateia fogo em carro e ameaça irmão após descobrir traição: 'Talarico descarado'

Um homem ateou fogo num carro no bairro da Mata Escura, em Salvador, durante a madrugada de terça-feira (6). O ato foi motivado por vingança de uma suposta traição amorosa cometida por sua companheira e seu próprio irmão, que seria o dono do veículo.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o automóvel em chamas. "Talarico descarado", diz o autor, que também faz ameaças à vítima: "Ainda vou matar ele." Ao se afastar, ele ainda dá uma pancada na lataria do carro. "[Tem que] Aprender a respeitar homem", brada.