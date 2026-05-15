FINAL DE SEMANA

Illy canta Belo, Nona e Noelson do Cavaco comandam Quintal du Samba deste sábado (16)

Evento acontece no Trapiche Barnabé, no Comércio

Millena Marques

Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:33

Illy, Noelson do Cavaco e Nona Crédito: Gabriel Nascimento/Peu Agra/Divulgação

O samba vai tomar conta do bairro do Comércio nesta sexta-feira (16). O projeto Quintal du Samba abre a temporada 2026 no Trapiche Barnabé, em Salvador, reunindo nomes que transitam entre o partido alto, o samba romântico e as rodas tradicionais. A programação começa às 16h e terá shows de Illy, Nona e Noelson do Cavaco. Os ingressos custam a partir de R$ 80 e estão à venda na Bilheteria Digital.

A edição marca a estreia do sergipano Nona na capital baiana. Um dos nomes em ascensão no samba e pagode de Sergipe, o cantor chega ao Quintal com repertório autoral e canções como Não Vou Atrás e Ainda Existia Amor. O artista também vem conquistando público nas redes sociais com releituras românticas, entre elas Agora Estou Sofrendo, sucesso eternizado pela banda Calcinha Preta.

Outra novidade da temporada é o projeto Illy canta Belo, apresentado pela primeira vez no Quintal du Samba. Na apresentação, a cantora baiana revisita clássicos da carreira de Belo em versões intimistas marcadas pela interpretação delicada e pelos arranjos com sotaque baiano. A direção musical é assinada por Illy e pelo irmão, Felipe Gouveia.

A banda que acompanha a artista é formada por Bigó, no violão e cavaquinho, Iuri Sá, no baixo, e Nilton Azevedo nos sopros.

Nome frequente nas edições do Quintal, Noelson do Cavaco retorna ao projeto com um repertório voltado aos clássicos do samba e do partido alto. Em crescimento no cenário nacional, o sambista mantém a tradição das rodas guiadas pelo cavaco e promete uma apresentação marcada pela interação com o público.

Além da programação musical, o evento terá ações especiais para aniversariantes do mês de maio. Quem reunir grupos de cinco amigos garante entrada gratuita; com dez convidados, o benefício inclui também um acompanhante; já grupos de quinze pessoas recebem ainda uma mesa bistrô.

O Quintal du Samba

Criado em 2021, o Quintal du Samba é uma manifestação cultural no segmento musical, que busca preservar a cultura dos diferentes estilos de samba do Nordeste, dando prioridade a artistas da região. A curadoria do Quintal du Samba se empenha em unir a tradição com a promessa e em reservar espaço para sambistas regionais, nem sempre tão divulgados pela mídia.

Nos Quintais anteriores, o projeto se dedicou a celebrar as mais variadas vertentes do ritmo, como o samba de coco, samba junino, samba de roda, samba de chula, partido alto e a nova geração de sambistas.