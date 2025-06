PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR

Inscrições para programa IngreSSAr terminam nesta sexta-feira (13)

Iniciativa dá direito a fazer parte de um curso preparatório de qualidade e 100% gratuito em instituições parceiras da Prefeitura

Tharsila Prates

Publicado em 10 de junho de 2025 às 22:37

Aulão IngreSSAr Crédito: Divulgação

Jovens com idades entre 16 e 29 anos têm até a próxima sexta-feira (13) para se inscrever no IngreSSAr, programa da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) que oferece mil vagas gratuitas em cursos preparatórios para pessoas que desejam ingressar no ensino superior, através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares. As inscrições podem ser feitas por meio da página do IngreSSAr. >

O processo ocorre em duas etapas: via internet e presencialmente. Primeiro, o candidato precisa acessar o site e preencher o formulário de inscrição. Depois, para garantir a vaga, é necessária a adesão presencial, que pode ser feita até as 16h do dia 16 de junho, por meio de entrega de documentação original e cópia autenticada, no período das 9h às 17h, na sede da SPMJ, na Avenida Estados Unidos, 397, Condomínio Cidade do Salvador, 5º andar, no Comércio.>

Previstas para julho, as aulas são presenciais e oferecidas por cursinhos credenciados, com opção de escolha entre os turnos da manhã, tarde ou noite, de acordo com a disponibilidade do estudante. O conteúdo abrange todas as áreas cobradas no Enem, incluindo Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação. Os estudantes também contam com suporte on-line, acompanhamento psicopedagógico e incentivo contínuo à permanência no curso, incluindo auxílio transporte.>

“O IngreSSAr é o programa da Prefeitura que oferece um curso intensivo com os melhores cursinhos da cidade, auxiliando jovens entre 16 a 29 anos para a preparação do Exame Nacional do Ensino Médio e o vestibular. A proposta é oferecer para esses alunos que são bolsistas integrais de escola privada ou oriundos de escola pública a formação total através dos melhores professores. Assim, podem concorrer de forma qualitativa com outros alunos que já têm perspectivas de participar, se inscreveram em cursinhos e buscam também as suas aprovações”, afirma a titular da SPMJ, Fernanda Lordêlo.>