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Jornalista José Cerqueira Filho morre aos 78 anos

Corpo do acadêmico foi sepultado neste domingo (29)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de março de 2026 às 14:22

Jornalista José Cerqueira Filho
Jornalista José Cerqueira Filho Crédito: Reprodução

O jornalista baiano José Cerqueira Filho, de 78 anos, morreu neste sábado (28), na capital baiana. O profissional fazia tratamento contra um tumor no fígado e um edema pulmonar agudo. O corpo foi velado neste domingo (29), no Jardim da Saudade.

Cerqueira era formado em Jornalismo pela antiga Escola de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), instituição que precedeu a atual Faculdade de Comunicação (Facom). Durante sua passagem pela instituição, atuou com destaque, chegando a levar o compositor Gonzaguinha para um bate-papo na faculdade, em meados de 1973.

Jornalista José Cerqueira Filho

Jornalista José Cerqueira Filho por Reprodução
Jornalista José Cerqueira Filho por Reprodução
Jornalista José Cerqueira Filho na Associação Bahiana de Imprensa (ABI) por Reprodução
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Jornalista José Cerqueira Filho por Reprodução

No jornalismo baiano, atuou como colunista de música no jornal A Tarde. Em empresas públicas e privadas, trabalhou na Telebahia e foi diretor de Comunicação da Companhia Petroquímica do Nordeste (Braskem). Em Brasília, também deixou sua marca na cobertura política.

Cerqueirinha, como era carinhosamente apelidado pelos colegas, era reconhecido como um entusiasta da cultura baiana, tendo apoiado projetos como o Troféu Caymmi, uma das principais premiações da música baiana, criada para homenagear o compositor Dorival Caymmi.

“Diante desta perda, expressamos nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão de José Cerqueira Filho. Que, nas boas memórias, encontrem algum consolo para este momento de dor”, lamentou a Facom nas redes sociais.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba) também lamentou a partida de José Cerqueira, exaltando sua trajetória marcante na imprensa e na cultura baianas. Ele era figura frequentemente presente nas reuniões e demais atividades da entidade, como na doação do acervo do periódico A Província. “No meio cultural, o clima é de tristeza, com depoimentos que ressaltam sua ética e compromisso com a profissão”, comunicou a instituição.

Cerqueira deixa esposa e uma filha. O velório foi realizado neste domingo, às 10h, no Jardim da Saudade. A cerimônia de cremação foi agendada para as 14h.

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