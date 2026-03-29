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Duas pessoas são mortas a tiros durante cavalgada na Bahia; servidora pública está entre as vítimas

Uma terceira pessoa ficou ferida na ação criminosa em Canavieiras

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de março de 2026 às 15:22

Ocimar Guimarães da Cruz, de 43 anos, e Isamara Guimarães da Cruz, de 27, foram mortos a tiros
Ocimar Guimarães da Cruz, de 43 anos, e Isamara Guimarães da Cruz, de 27, foram mortos a tiros Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher e um homem foram mortos a tiros na noite do último sábado (28), na cidade de Canavieiras, no sul da Bahia. Um segundo homem também ficou ferido por conta dos disparos. Eles participavam de uma cavalgada no momento do crime.

As vítimas fatais foram identificadas como Ocimar Guimarães da Cruz, de 43 anos, e Isamara Guimarães da Cruz, de 27. Segundo a Polícia Civil, eles estavam em um sítio às margens da BA-274, participando de uma festa de cavalgada, quando foram atingidos pelos tiros. Um homem de 38 anos também foi baleado.

Duas pessoas são mortas a tiros durante cavalgada

Isamara Guimarães da Cruz por Reprodução/ Redes sociais
Isamara Guimarães da Cruz por Reprodução/ Redes sociais
Isamara Guimarães da Cruz por Reprodução/ Redes sociais
Isamara Guimarães da Cruz por Reprodução/ Redes sociais
Ocimar Guimarães da Cruz por Reprodução/ Redes sociais
Ocimar Guimarães da Cruz, de 43 anos, e Isamara Guimarães da Cruz, de 27, foram mortos a tiros por Reprodução/ Redes sociais
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Isamara Guimarães da Cruz por Reprodução/ Redes sociais

Uma equipe da 71ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou uma das vítimas, Ocimar, já sem sinais vitais, enquanto as outras duas foram socorridas para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. Isamara não resistiu aos ferimentos. A terceira vítima, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, permanece internada. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Isamara era servidora pública do município de Canavieiras e atuava no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Em nota, a gestão municipal lamentou a morte da funcionária. “Isamara deixa um legado de cuidado, responsabilidade e amor ao próximo, tendo contribuído de forma significativa para o acolhimento e a assistência de inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade em nosso município”, destacou.

Durante rondas da PM, na região de São João do Panelinha, em Camacã, um veículo suspeito foi abordado e os ocupantes foram conduzidos à delegacia .A polícia informou que ainda apura a motivação e as circunstâncias do crime. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Canavieiras.

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