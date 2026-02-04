Acesse sua conta
Lavagem de Itapuã altera o trânsito em Salvador nesta quinta (5); confira mudanças

Haverá proibição de estacionamento, interdições e mudanças no fluxo de veículos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 06:54

Lavagem de Itapuã: confira ordem dos desfiles e mudanças no trânsito
Lavagem de Itapuã: confira ordem dos desfiles e mudanças no trânsito Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Lavagem de Itapuã, festa com mais de 100 anos de tradição em Salvador, vai provocar alterações no trânsito nesta quinta-feira (5). Para garantir a segurança dos participantes e a organização do evento, a Transalvador realizará intervenções viárias entre os bairros de Piatã e Itapuã, com proibição de estacionamento, interdições e mudanças no fluxo de veículos ao longo do dia.

Das 00h às 19h, estará proibido o estacionamento de veículos nas seguintes ruas: Rua Iemanjá (lado direito), em Piatã, e Rua Paulo Afonso Baqueiro, em Nova Brasília de Itapuã.

Serão instaladas Barreiras Fixas (BF), a partir de 00h nas seguintes vias:

BF 01 – Av. Octávio Mangabeira / Saída do Estacionamento da Praça de Piatã;

BF 02 – Av. Octávio Mangabeira / Rua Aristóteles da Costa Leal;

BF 03 – Av. Octávio Mangabeira / Rua João da Silva Rêgo;

BF 04 – Av. Octávio Mangabeira / Pirambeba;

BF 05 – Av. Octávio Mangabeira / Rua Albacora;

BF 06 – Av. Octávio Mangabeira / Rua Sargento Renato Santos;

BF 07 – Av. Octávio Mangabeira / Rua Beijupirá;

BF 08 – Av. Octávio Mangabeira / Rua Palame;

BF 09 – Av. Dorival Caymmi / Rua Genebaldo Figueredo – Hiper Boi;

BF 10 – Av. Dorival Caymmi / Acesso a Rua Santo Amaro;

BF 11 – Praça Dorival Caymmi / Rua Aristides Mílton – Farmácia Universal;

BF 12 – Praça Dorival Caymmi / Rua do Tamarineiro – Ao lado da Igreja;

BF 13 – Travessa Dorival Caymmi / Rua do Tamarineiro – Atrás da Igreja;

BF 14 – Rua João Peixe / Rua Aristides Mílton;

BF 15 – Rua Gravatá / Travessa Genebaldo Figueiredo;

BF 16 – Rua do Tamarineiro / Ladeira do Abaeté;

BF 17 – Rua Aristides Mílton / Praça Dorival Caymmi – Açaí Fruit Show.

A partir das 04h, serão instaladas Barreiras Semifixas (BSF) nas seguintes vias:

BSF 01 – Av. Dorival Caymmi / Rua 7 de Setembro de Itapuã;

BSF 02 – Rua Aristides Mílton / Ladeira do Abaeté.

A partir das 06h, Barreiras Móveis (BM) serão colocadas nas seguintes vias:

BM 01 – Av. Octávio Mangabeira / retorno sentido Av. Orlando Gomes – em frente ao Cond. Sol e Maré);

BM 02 – Av. Octávio Mangabeira / Entrada da Rua Iemanjá (após o Atacadão);

BM 03 – Rotatória da Av. Dorival Caymmi próximo ao Banco do Brasil.

Também haverá a proibição do tráfego de veículos, das 6h às 19h, nas seguintes vias: Avenida Octávio Mangabeira (trecho a partir da Rua Iemanjá), Praça da Sereia, Avenida Dorival Caymmi (trecho compreendido entre a Praça da Sereia e a agência do Banco do Brasil) e Rua Aristides Milton (trecho entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira do Ibiama / Ladeira do Abaeté).

Além disso, das 6h às 19h, a Rua Iemanjá (trecho entre a Drogasil e o Condomínio Casa Blanca) funcionará em sentido único de tráfego. Já a Avenida Octávio Mangabeira, no sentido Pituba, no trecho entre a Drogasil e o Condomínio Casa Blanca, terá tráfego em sentido duplo.

Os veículos que circulam pelos trechos interditados terão as seguintes opções de tráfego:

Sentido Bairro / Centro: Viaduto Mário Andreazza, Avenida Luís Viana (Avenida Paralela), Avenida Orlando Gomes e Avenida Octávio Mangabeira.

Sentido Centro / Bairro: Avenida Octávio Mangabeira, retorno em frente à guarita de acesso ao estacionamento Sol Park, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Orlando Gomes, Avenida Luís Viana (Avenida Paralela) e Avenida Dorival Caymmi.

Haverá proibição do tráfego e do estacionamento de veículos, das 19h às 22h, nas seguintes vias: Rua Aristides Milton, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua João do Peixe e Rua Arnaldo Francelino.

Os veículos que circulam pelos trechos interditados com destino à Rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, Loteamento Pedra do Sal, Alameda da Praia e adjacências deverão utilizar como opção de tráfego: Avenida Dorival Caymmi, Rua Paulo Afonso Baqueiro, Ladeira do Mirante do Abaeté, Largo do Abaeté e Ladeira do Abaeté.

Já os veículos provenientes da Rua Professor Souza Brito, com destino à Nova Brasília de Itapuã, deverão seguir pela Ladeira do Abaeté, Largo do Abaeté, Ladeira do Mirante, Rua Paulo Afonso Baqueiro e Avenida Dorival Caymmi.

Zona Azul

Fica estabelecida a operação especial do Estacionamento Rotativo – Zona Azul nos logradouros especificados, que passarão a funcionar em regime excepcional de evento, com permanência máxima de 12 horas e tarifa única no valor de R$ 10,00, nas seguintes vias:

• Rua da Prosa, CEP 41.630-285, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel nº 274 e término defronte ao imóvel nº 87, totalizando 13 (treze) vagas;

• Rua dos Versos, CEP 41.620-325, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início lateral ao imóvel nº 338 e término defronte ao imóvel nº 01, totalizando 22 (vinte e duas) vagas;

• Rua dos Romances, CEP 41.620-415, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel nº 50 e término defronte ao imóvel nº 01, totalizando 22 (vinte e duas) vagas;

• Rua da Poesia, CEP 41.640-485, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel nº 29 e término defronte ao imóvel nº 123, totalizando 20 (vinte) vagas;

• Rua do Teatro, CEP 41.620-445, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel nº 01 e término defronte ao imóvel nº 126, totalizando 24 (vinte e quatro) vagas;

• Rua da Música, CEP 41.620-455, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel nº 46 e término defronte ao imóvel nº 03, totalizando 22 (vinte e duas) vagas;

• Rua da Literatura, CEP 41.620-465, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel nº 02 e término defronte ao imóvel nº 09, totalizando 32 (trinta e duas) vagas;

• Rua da Canção, CEP 41.620-421, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel nº 01 e término defronte ao imóvel nº 151, totalizando 30 (trinta) vagas;

• Rua Nova Canaã, CEP 41.640-140, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel nº 48 e término defronte ao imóvel nº 43, totalizando 27 (vinte e sete) vagas;

• Rua Olindina, CEP 41.640-250, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel nº 08 e término defronte ao imóvel nº 02, totalizando 20 (vinte) vagas;

• Rua Farol de Itapuã, CEP 41.630-240, sentido único, lado esquerdo, com início e término defronte ao imóvel nº 113, totalizando 15 (quinze) vagas;

• Avenida das Dunas (Bolsão), CEP 41.620-120, sentido único, lado esquerdo, com início defronte ao imóvel nº 01 e término defronte ao imóvel nº 113, totalizando 44 (quarenta e quatro) vagas;

• Avenida Octávio Mangabeira – Bolsão de Piatã, com oferta de 357 (trezentas e cinquenta e sete) vagas.

Os logradouros não especificados permanecerão operando conforme as regras regulares já vigentes do sistema de estacionamento rotativo.

