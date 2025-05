DENÚNCIAS

Mais de 130 caixas de som são apreendidas em Salvador; saiba bairros mais barulhentos

Multa varia de R$1.211,73 a R$201.788,90

De acordo com a Lei Municipal 5354/1998, que dispõe sobre a utilização sonora em Salvador, são permitidos os níveis de sons e ruídos de até 70 decibéis, das 7h às 22h, e de até 60 decibéis, das 22h às 7h. >

Para o cidadão ou estabelecimento que for flagrado infringindo a lei, a multa varia de R$1.211,73 a R$201.788,90 e os equipamentos sonoros poderão ser apreendidos. As denúncias podem ser encaminhadas para o Fala Salvador, no número 156.>