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Maratonista que teve perna amputada após acidente em Salvador entra com ação contra motorista e vereadora

Émerson Pinheiro foi atropelado por Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 14:39

Cleydson Cardoso Costa Filho é filho da vereadora de Salvador Débora Santana (PDT
Cleydson Cardoso é filho da vereadora Débora Santana (PDT Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A defesa do maratonista Émerson Pinheiro, que teve a perna amputada após ser atropelado por Cleydson Cardoso Costa Filho, entrou com uma ação indenizatória contra o motorista e a mãe dele, a vereadora Débora Santana. O corredor pede o custeio de tratamentos, despesas com moradia e aquisição de prótese.

O pedido de tutela de urgência antecipada foi protocolado na 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador. O corredor de 29 anos, que também é estudante de educação física, foi atropelado no dia 16 de agosto de 2025, na orla da Pituba, onde treinava para uma maratona na Argentina. Embriagado, o motorista invadiu a calçada, atingiu o grupo e provocou ferimentos severos em Emerson.

Emerson Pinheiro retorna aos treinos

Emerson Pinheiro retorna aos treinos! por Reprodução
Emerson Pinheiro retorna aos treinos! por Reprodução
Emerson Pinheiro retorna aos treinos! por Reprodução
Emerson Pinheiro por Reproduçaõ
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
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Emerson Pinheiro retorna aos treinos! por Reprodução

O carro era dirigido por Cleydson, que passou 30 dias preso. Contra ele, também pesa a acusação de ter assumido o risco de beber antes de assumir o volante. De acordo com a advogada Losangela Passos, que assumiu a defesa de Émerson Pinheiro, não houve sucesso após várias tentativas de acordo com a família de Cleydson.

Por isso, o corredor resolveu entrar com a ação com o objetivo de reparar, em parte, os prejuízos causados ao estudante que ficou com a mobilidade definitivamente prejudicada pela amputação de uma das pernas e que ainda luta para recuperar os movimentos da outra.

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"Além da questão física, Emerson passou a enfrentar problemas psicológicos decorrentes das dificuldades que enfrenta para deslocamentos, sempre dependendo de ajuda", diz trecho da nota da defesa. Segundo o texto, até agora, Émerson não conseguiu total adaptação à mudança na rotina.

A reportagem tenta contato com a defesa do motorista e da vereadora. O espaço segue aberto.

Tags:

Salvador Pituba Emerson Pinheiro

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