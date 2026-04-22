JUSTIÇA

Maratonista que teve perna amputada após acidente em Salvador entra com ação contra motorista e vereadora

Émerson Pinheiro foi atropelado por Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana

Millena Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 14:39

Cleydson Cardoso é filho da vereadora Débora Santana (PDT Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A defesa do maratonista Émerson Pinheiro, que teve a perna amputada após ser atropelado por Cleydson Cardoso Costa Filho, entrou com uma ação indenizatória contra o motorista e a mãe dele, a vereadora Débora Santana. O corredor pede o custeio de tratamentos, despesas com moradia e aquisição de prótese.

O pedido de tutela de urgência antecipada foi protocolado na 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador. O corredor de 29 anos, que também é estudante de educação física, foi atropelado no dia 16 de agosto de 2025, na orla da Pituba, onde treinava para uma maratona na Argentina. Embriagado, o motorista invadiu a calçada, atingiu o grupo e provocou ferimentos severos em Emerson.

Emerson Pinheiro retorna aos treinos 1 de 7

O carro era dirigido por Cleydson, que passou 30 dias preso. Contra ele, também pesa a acusação de ter assumido o risco de beber antes de assumir o volante. De acordo com a advogada Losangela Passos, que assumiu a defesa de Émerson Pinheiro, não houve sucesso após várias tentativas de acordo com a família de Cleydson.

Por isso, o corredor resolveu entrar com a ação com o objetivo de reparar, em parte, os prejuízos causados ao estudante que ficou com a mobilidade definitivamente prejudicada pela amputação de uma das pernas e que ainda luta para recuperar os movimentos da outra.

"Além da questão física, Emerson passou a enfrentar problemas psicológicos decorrentes das dificuldades que enfrenta para deslocamentos, sempre dependendo de ajuda", diz trecho da nota da defesa. Segundo o texto, até agora, Émerson não conseguiu total adaptação à mudança na rotina.