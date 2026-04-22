TRANSPORTE

Plano Inclinado Liberdade-Calçada tem funcionamento suspenso por 45 dias a partir desta quarta (22)

Intervenção acontece para realização de obras

Millena Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:40

Plano Inclinado Liberdade/Calçada Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A requalificação do Plano Inclinado Liberdade-Calçada (PILC) está com funcionamento suspenso por 45 dias, contados a partir desta quarta-feira (22), para obras de requalificação da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Os serviços incluem a requalificação completa dos bondinhos e da estação, com intervenções na parte elétrica, substituição de janelas e rodas, recuperação estrutural, troca de piso e nova pintura. A intervenção tem como objetivo modernizar o equipamento, ampliando a segurança, a eficiência operacional e o conforto para os passageiros.

Com a suspensão, a Semob disponibilizará uma linha gratuita para atender os usuários do sistema. A linha especial C008 – Plano Inclinado Liberdade-Calçada Circular vai operar de segunda a sexta, das 6h às 18h20 e aos sábados, das 7h às 13h. O serviço será gratuito durante todo o período de obras.

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