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Plano Inclinado Liberdade-Calçada tem funcionamento suspenso por 45 dias a partir desta quarta (22)

Intervenção acontece para realização de obras

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:40

Plano Inclinado Liberdade/Calçada
Plano Inclinado Liberdade/Calçada Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A requalificação do Plano Inclinado Liberdade-Calçada (PILC) está com funcionamento suspenso por 45 dias, contados a partir desta quarta-feira (22), para obras de requalificação da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Os serviços incluem a requalificação completa dos bondinhos e da estação, com intervenções na parte elétrica, substituição de janelas e rodas, recuperação estrutural, troca de piso e nova pintura. A intervenção tem como objetivo modernizar o equipamento, ampliando a segurança, a eficiência operacional e o conforto para os passageiros.

Com a suspensão, a Semob disponibilizará uma linha gratuita para atender os usuários do sistema. A linha especial C008 – Plano Inclinado Liberdade-Calçada Circular vai operar de segunda a sexta, das 6h às 18h20 e aos sábados, das 7h às 13h. O serviço será gratuito durante todo o período de obras.

Planos Inclinados de Salvador

Plano Inclinado Gonçalves por Divulgação
Plano Inclinado Liberdade-Calçad por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Plano Inclinado Liberdade-Calçada por Divulgação
Plano Inclinado Gonçalves por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Plano Inclinado Pilar por Max Haack/Secom
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Plano Inclinado Gonçalves por Divulgação

Na Liberdade, o embarque será realizado no ponto localizado em frente ao acesso do PILC. Já na Calçada, os usuários poderão embarcar na esquina da via de acesso ao equipamento, na Rua Nilo Peçanha.

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