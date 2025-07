INCLUSÃO

Mostra “Lá Vêm Elas!” destaca a força de mulheres com deficiência em Salvador

Exposição acontece de 4 de julho e 3 de agosto

Carol Neves

Publicado em 3 de julho de 2025 às 12:41

Exposição “LÁ VÊM ELAS! Crédito: Divulgação

Entre os dias 4 de julho e 3 de agosto, Salvador será palco da exposição “Lá Vêm Elas!”, que tem como proposta central valorizar a expressão artística, a autonomia e a resistência de mulheres com deficiência. A mostra será realizada na Casa Rosa, localizada no bairro do Rio Vermelho, e traz uma série de vídeos com linguagens diversas para provocar reflexões sobre acessibilidade e inclusão tanto nos espaços culturais quanto urbanos. >

O projeto foi criado pelos estúdios Festum e Folguedo, do Rio de Janeiro, e faz parte do Circuito Funarte de Artes Visuais Marcantonio Vilaça 2023. A curadoria é assinada pela própria Folguedo em parceria com a jornalista e ativista Lucília Machado, que é pessoa com deficiência e atua como presidenta da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal Fluminense (UFF Acessível). Lucília também coordena a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência.>

O nome da exposição surgiu a partir de experiências pessoais da curadora, que costumava ouvir a frase “lá vem ela…” dita com certo incômodo durante reuniões. A expressão foi transformada em um grito de presença e afirmação: “Lá Vêm Elas!” celebra mulheres com deficiência que ocupam espaços com arte e protagonismo.>

A exposição reúne nove vídeos artísticos com depoimentos e performances, acompanhados por painéis ilustrativos e informativos que tratam de temas como saúde, educação, violência, trabalho, diversidade, anticapacitismo e os direitos das mulheres negras. Um dos grandes diferenciais do evento é o cuidado com a acessibilidade: o público contará com recursos como audiodescrição, Libras, legendas, fonte ampliada e material em braille, garantindo inclusão de fato.>

Participam da mostra artistas de diversas regiões do Brasil: Amanda Lyra (PR), comunicadora e cantora cadeirante; Ana do Vale (PB), artista visual com deficiência múltipla; Carolina Teixeira (RN), performer e autora do livro Deficiência em Cena; Daisy Souza (BA), dançarina e poeta surda; Kilma Coutinho (PE), artista surda que explora a linguagem das mãos; Moira Braga (RJ), atriz e bailarina cega; Mona Rikumbi (BA), dançarina negra cadeirante com trajetória marcante; e Rayssa Tiger (PA), multi-instrumentista autista premiada.>

A Casa Rosa, que sedia o evento, é um espaço cultural no Rio Vermelho criado para ser um ambiente inclusivo e aberto à diversidade.>

Como parte da abertura da mostra, no dia 4 de julho, às 16h, acontece a roda de conversa “A arte como forma de expressão e resistência”. A atividade contará com a mediação da curadora Lucília Machado e terá como convidadas as artistas Daisy Souza (conhecida como Daisy Black) e Tatá Noel, além das ativistas Rosana Lago e Cristina Gonçalves, também atriz. O encontro será um momento de partilha, escuta e fortalecimento sobre os desafios enfrentados por mulheres com deficiência na cena cultural.>

Serviço:>

O quê: Exposição "Lá Vêm Elas!">

Quando: De 4 de julho a 3 de agosto de 2025 >

Visitação: Terça a domingo, das 13h às 19h>

Onde: Casa Rosa - Praça Colombo, 106 - Rio Vermelho – Salvador (BA)>

Entrada: Gratuita>