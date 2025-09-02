STALKING

Mulher é presa na Paralela acusada de perseguir colega de faculdade

Além dos assédios ao colega, ela também assediava familiares e colegas de trabalho do rapaz

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12:28

Esther Galindo Costa Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma mulher identificada como Esther Galindo Costa foi presa nesta terça-feira (2) em Salvador, acusada de perseguir um colega de faculdade. A prisão ocorreu em um condomínio na Avenida Paralela, durante a Operação Chase, realizada pela Polícia Civil.

De acordo com a TV Bahia, a vítima não tinha e nunca manteve qualquer relação amorosa com a investigada. Os dois estudam na mesma faculdade. Além dos assédios ao colega, ela também assediava pessoas próximas a ele. Uma medida protetiva em favor da vítima foi descumprida.

"(...) Após recepcionarmos uma denúncia de recepção cometida em desfavor de um homem por uma mulher principalmente no ambiente virtual. Além de comprovar o crime de stalking, ou perseguição, as investigações alcançaram ainda crimes de ameaça, injúria, extorsão, falsa identidade e difamação não apenas à vítima direta, mas também a seus familiares e colegas de trabalho e amigos, que eram constante marcados, instados nas redes pela autora. A vítima chegou a ter desferida em seu favor medida protetiva, no sentido de impedir a continuidade dos crimes, entretanto a autora permaneceu nas mesmas práticas delituosas, o que culminou na representação por sua prisão preventiva, cumprida hoje", disse à TV Bahia a delegada Mariana Ouaiss. "As investigações continuam no sentido de esclarecer os fatos".

Segundo a corporação, além do crime de perseguição, conhecido como stalking, a operação também investiga suspeitos de praticar ameaças, difamação, injúria, denunciação caluniosa, falsa identidade e descumprimento de medida protetiva. A ação foi coordenada pela 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) e contou com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).