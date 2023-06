Mulher escapa de sequestro se jogando de carro na Caixa D’Água

Uma mulher conseguiu escapar de um sequestro na manhã desta quarta-feira (7), depois de pular de um carro em movimento no bairro Caixa D’Água, em Salvador. O crime aconteceu na Rua Saldanha Marinho. Segundo informações preliminares, a mulher estava a caminho do Hospital Ana Nery, onde trabalha.



Segundo a Polícia Civil, a mulher contou que foi estacionou o veículo e, ao sair do Nissan Kicks, placa PKJ 8775, foi abordada por dois homens armados que a colocaram de volta no carro e passaram a exigir senhas.