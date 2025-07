NESTE SÁBADO

No Dia do Futebol, bairro de Valéria ganha campo requalificado

Prefeitura de Salvador entregou, na manhã deste sábado (19), o novo Campo do Pata Pata

Tharsila Prates

Publicado em 19 de julho de 2025 às 14:51

O campo do Pata Pata novo alambrado, arquibancada, mureta, drenagem, vestiário, passeio no entorno e iluminação em LED Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) entregou, na manhã deste sábado (19), a requalificação do Campo do Pata Pata, no bairro de Valéria. A intervenção da Prefeitura de Salvador contou com investimento de R$ 1,2 milhão e contemplou a recuperação total do campo, que possui 110 metros de comprimento por 75 metros de largura. >

O projeto envolveu a instalação de novo alambrado, arquibancada, mureta, drenagem, contenções, vestiário, passeio no entorno e iluminação em LED, permitindo a prática esportiva também durante as noites. Na entrega, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) declarou que a obra atende a uma demanda antiga da população da região. >

“Me lembro muito bem do dia em que vim aqui inaugurar a Via Bronze. Os moradores me chamavam pra ver o campo Pata Pata, um dos mais famosos daqui. Era tanto pedido, tantos amigos querendo a reforma do local”, lembrou.>

De acordo com o chefe do Executivo municipal, os problemas do campo iam além do desgaste do equipamento. “O alambrado estava caído, mas não era só isso. Havia dois graves problemas: a contenção e a drenagem. Se não fossem resolvidos, com o tempo, o campo deixaria de existir”, citou.>

Na ocasião, Reis também destacou a importância da entrega no Dia Nacional do Futebol, celebrado neste sábado (19). “Tínhamos que inaugurar um campo hoje. A gente sabe o quanto isso representa para a comunidade: é lazer para a juventude, é oportunidade de transformação”, afirmou.>

O secretário da Sempre, Júnior Magalhães, reforçou que a reforma reafirma o compromisso da Prefeitura em distribuir por toda a cidade equipamentos de esportes e lazer, como forma de inclusão social, fortalecimento de vínculos comunitários e afastamento das crianças da criminalidade. “Esporte vai além do entretenimento: traz disciplina e transforma a vida das pessoas”, declarou.>