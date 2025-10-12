Acesse sua conta
Novas rotas de ônibus já estão funcionando em Salvador; confira os itinerários

Três novas linhas do transporte complementar passam a atender regiões como Paralela, Itapuã e Aeroporto

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 07:24

Novas linhas já estão funcionando
Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Os usuários do transporte público de Salvador agora contam com mais opções de deslocamento. Três novas linhas do Sistema de Transporte Complementar (Stec) começaram a funcionar neste sábado (11), ampliando a ligação do Terminal Campinas de Pirajá com diferentes regiões da cidade, incluindo Avenida Paralela, Pinto de Aguiar, Sussuarana e arredores. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

As novas linhas são:

L111 – Baixa do Fiscal/Lobato x Terminal Campinas/Brasilgás;

L210 – Terminal Campinas x Aeroporto;

L509 – Terminal Campinas x Itapuã.

Todas funcionam diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, no horário das 5h às 20h.

Linhas e trajetos

A L111 é uma linha passante, ou seja, não tem base fixa no terminal. Com intervalo médio de 15 minutos, sai da Baixa do Fiscal, passando por vias como Avenida Suburbana, Rua Almirante Tamandaré, BR-324 e BA-528 até o Terminal Campinas. No retorno, o percurso inclui a Avenida Aliomar Baleeiro e a Estrada Velha de Ipitanga, retornando ao ponto de origem.

Já a L210, que liga o Terminal Campinas ao Aeroporto, tem intervalo de cerca de 20 minutos. O trajeto de ida segue por ruas como Bolívia e Somália, além das avenidas Ulysses Guimarães, Paralela, Pinto de Aguiar, Octávio Mangabeira, Dorival Caymmi e São Cristóvão, chegando ao terminal aéreo. No caminho de volta, o itinerário inclui vias próximas ao Salvador Norte Shopping e retorna pela Paralela até Campinas.

A L509, que conecta o Terminal a Itapuã, opera com intervalo de 30 minutos. O itinerário inclui Avenida 29 de Março, Estrada da Paciência, Dorival Caymmi, Octávio Mangabeira e ruas de Cajazeiras e Coqueiro Grande, chegando ao Largo de Cira. O retorno segue rota semelhante, passando por bairros como São Cristóvão e Cajazeiras, até o Terminal Campinas.

Além das três novas rotas, a linha 1800 – Terminal Campinas x Rua Oscar Seixas/Dique do Cabrito começou a funcionar na quinta-feira (9), atendendo diretamente a comunidade local.

