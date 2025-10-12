Acesse sua conta
'Salvador Goods': prefeitura lança livro de colorir em celebração ao Dia das Crianças; faça download

Principais pontos turísticos da cidade estão em preto e branco para que os pequenos pintem

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 08:28

Mercado Modelo e Elevador Lacerda estão entre opções para colorir
Mercado Modelo e Elevador Lacerda estão entre opções para colorir Crédito: Divulgação/Prefeitura

A prefeitura de Salvador aproveitou o Dia das Crianças, comemorado neste domingo (12), para publicar um livro de colorir com os principais pontos turísticos da capital baiana.

"Aqui você não precisa nem pedir: a gente se adiantou e preparou um livreto de colorir todo especial pra deixar sua criança soltar a imaginação", diz o post da prefeitura divulgando a novidade. É possível baixar o "Salvador Goods" e imprimir para a diversão da criançada - e dos adultos que curtem o hobby também, claro. 

Clique aqui para baixar o livrinho.

Fenômeno editorial

A nova onda dos livros de colorir transformou o setor editorial brasileiro em 2025. Segundo dados do 5º Painel do Varejo de Livros (Nielsen Book + SNEL), entre março e abril foram vendidos 4,8 milhões de exemplares, movimentando R$ 238,9 milhões, e os títulos de colorir responderam por 11% do total de exemplares vendidos e 8% da receita. O sucesso é tamanho que, entre dezembro de 2024 e março de 2025, 12 dos 20 livros mais vendidos nas livrarias brasileiras pertenciam a essa categoria.

A tendência, que mistura lazer e bem-estar, voltou a atrair leitores de todas as idades e impulsionou editoras a ampliar seus catálogos com temas que vão de mandalas e natureza a personagens pop. O fenômeno mostra que em tempos de telas e redes sociais, o público busca experiências analógicas que proporcionem foco e relaxamento.

