DA PARALELA AO IGUATEMI

Novo viaduto deve reduzir até 6h de deslocamento na Av. ACM; veja o que muda

Trecho concentra 70% dos ônibus da cidade; 1,2 milhão de veículos circulam diariamente na região

Pelos cálculos da prefeitura, o viaduto deve economizar cerca de seis horas mensais no tempo de deslocamento de quem precisa acessar a região do Shopping da Bahia vindo da Avenida Paralela. >

“Como tantas obras que nós entregamos, essa vai contribuir ainda mais para desafogar toda esta região. Quem vem da Avenida Paralela não vai precisar ir até lá para retornar para esse novo centro comercial, que é toda esta região aqui do início da Avenida ACM e tem diversos prédios comerciais, prédios de serviços públicos, diversas unidades educacionais e igrejas. Então, vai melhorar o tempo de deslocamento das pessoas. Tempo é qualidade de vida, permite mais tempo para a pessoa descansar, para estar com sua família, para ter mais espaço e lazer, para estudar”, disse o prefeito Bruno Reis.>

A prefeitura destacou os investimentos em mobilidade da capital. Nos últimos anos, a cidade reduziu seu tempo médio de deslocamento de 30 para 19 minutos, ficando atrás apenas de Brasília (17 minutos) no ranking nacional de fluidez no trânsito - um avanço que, segundo o prefeito Bruno Reis, ainda pode melhorar com as intervenções em andamento.>