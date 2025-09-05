Ônibus bate em prédio em Boca da Mata e deixa 11 feridos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 09:55
Um ônibus colidiu com um prédio no bairro da Boca da Mata, na noite da quinta-feira (5). Onze pessoas que estavam no ônibus, incluindo o motorista e o cobrador, ficaram feridas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, seis pessoas foram levadas para unidades de saúde na região pela equipe e outras cinco foram atendidas por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O prédio foi isolado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), que notificou a empresa responsável pelo veículo, a OTTrans. Segundo Sosthenes Macedo, diretor geral da Codesal, a empresa deve providenciar o escoramento da edificação para fazer a retirada do veículo.
A OTTrans foi procurada para informar sobre as causas do acidente e se há uma previsão para a retirada do veículo do local, mas ainda não se manifestou. O ônibus continua no local na manhã desta sexta-feira (5).