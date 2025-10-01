CONHEÇA

Os detalhes dos 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, com apartamentos que chegam a custar R$ 55 milhões

De coberturas com quase mil metros quadrados a teleféricos privativos que levam direto ao píer, os prédios mais caros da cidade competem em criatividade e ostentação

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 07:57

Em Salvador, luxo não é apenas desfilar de Porsche pelo Baixo Itaigara ou jantar nos elegantes restaurantes da Bahia Marina. O principal cartão de visita ao apresentar sua graça segue sendo o CEP. E para garantir seu lugar em alguns dos mais caros e refinados endereços da capital baiana, a high-society soteropolitana precisa abrir o bolso.

De coberturas com quase mil metros quadrados a teleféricos privativos que levam direto ao píer, os prédios mais caros da cidade competem em criatividade e ostentação, como se cada detalhe fosse um lembrete de que a vista para a Baía de Todos-os-Santos não tem preço – ou melhor, tem, e chega a dezenas de milhões de reais.

Mas não se trata apenas de cifras: esses prédios contam histórias da própria Salvador, misturando homenagens a empresários e artistas, projetos assinados por arquitetos renomados e a possibilidade de encontrar algumas das maiores estrelas da Bahia no elevador e chamá-la de vizinho.

“São edifícios voltados aos grandes empresários de Salvador. Há alguns jogadores de futebol, profissionais liberais de extremo êxito ou, claro, artistas. Trata-se da mais pura exclusividade”, explica o corretor Ricardo Magnavita em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Em levantamento realizado pelo Alô Alô Bahia, encontramos 10 edifícios que figuram entre os mais luxuosos da cidade, todos com apartamentos que superam os R$ 10 milhões. Confira:

Mansão Wildberger

Expressão máxima do luxo condominial em Salvador, o icônico edifício no Corredor da Vitória é morada de grandes empresários baianos e artistas como Bell Marques. O edifício possui estrutura completa: spa, salão de jogos, de festa, quadra e piscina, também está sendo construído um deck interno para os moradores estacionarem suas lanchas na beira da baía.

A arquitetura ficou a cargo de Fernando Frank, David Bastos fez a decoração e Fernando Abbud foi o responsável pelo paisagismo.

As unidades mais valorizadas, que ocupam um andar inteiro, possuem 993 m². Um dos exemplares atualmente está a venda por R$ 55 milhões.

Mansão Margarida Costa Pinto

Um dos mais altos e mais icônicos prédios do Corredor da Vitória, a Mansão Margarida Costa Pinto chega a atingir 154 metros caso a medição ocorra na entrada secundária. Ao todo, são 43 andares.

O grande charme do edifício, no entanto, está do lado de fora: um teleférico que leva moradores e visitantes ao píer exclusivo do prédio. Atualmente, os apartamentos à venda superam R$ 20 milhões.

Mansão Carlos Costa Pinto

O sobrenome é igual ao anterior, assim como o luxo. O prédio homenageia o empresário do ramo açucareiro que se destacou na alta sociedade baiana do início do século XX por seu apreço pela arte.

O arranha-céu possui unidades que chegam a medir 836m², divididos em cinco suítes, gabinete, home, closet e uma imponente piscina privativa no apartamento. O valor? Aproximadamente R$ 26 milhões.

Mansão Arthur Moreira Lima

Um dos mais “econômicos” da lista, a Mansão Arthur Moreira Lima possui unidades de 288 m² à venda por R$ 10 milhões. A estrutura conta com quatro suítes, piscina, elevador, espaço gourmet, churrasqueira, acesso para deficientes, bicicletário, coworking, espaço verde / parque, quadra poliesportiva, piscina para adulto, brinquedoteca, piscina infantil e estacionamento para visitantes.

O edifício fica no Corredor da Vitória.

Edifício Adelaide

Um dos poucos edifícios da lista que não ficam no Corredor da Vitória, o Adelaide tem projeto assinado pelo escritório SQ+ Arquitetos Associados e se integra completamente à paisagem da região da Cidade Baixa próxima a Bahia Marina.

Há 10 anos, a cobertura esteve à venda. Atualmente, um apartamento comum, medindo aproximadamente 305 m², chega a custar R$ 16 milhões.

Morada dos Cardeais

Apesar do nome, o edifício ganhou fama nacional por ser morada de uma artista: Ivete Sangalo. O edifício tem 33 andares e está localizado na entrada do Corredor da Vitória, região com o metro quadrado mais caro da cidade. Ele foi entregue em 2004, pela Odebrecht, e recebeu este nome pois foi construído no local onde os cardeais de Salvador moravam desde quando o Brasil era império.

São dois apartamentos por andar, cada um com 355 m², divididos em quatro suítes, duas varandas, lavabo, duas dependências, salas e muito mais. Tudo isso, claro, com uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos.

Quem sonha em garantir uma unidade, e se tornar vizinho de Veveta, precisa abrir o bolso e gastar até R$ 20 milhões.

Leonor Calmon

Ainda no Corredor da Vitória, encontramos o Leonor Calmon. O exclusivo edifício possui apenas 18 apartamentos – sendo um por andar – e cobra caro pela privacidade: R$ 18 milhões.

A planta varia entre as unidades, mas um apartamento à venda atualmente possui 4 suítes, sendo dois closets, área privativa de 356,51 m2, varandão com 33 m², píer com teleférico, piscina com borda infinita e dois elevadores inteligente com acesso exclusivo aos andares através de reconhecimento digital.

Mansão Phileto Sobrinho

Novamente entre as “barganhas”, o Phileto Sobrinho possui unidades de 305m² por R$ 10 milhões. Detalhe: estes apartamentos mais baratos estão ‘pelados’, sem nenhum imóvel e carecendo de obras de acabamento.

O investimento vale a pena para um apartamento no Corredor da Vitória com quatro suítes, varanda gourmet, vista mar, seis banheiros e toda a infraestrutura do clube. Detalhe para o aluguel: R$ 3,5 mil mensais.

Solaire

Saindo um pouco do Corredor da Vitória, mas não indo para longe, encontramos o Solaire, na Ladeira da Barra. O edifício possui residências de 305 m² que custam cerca de R$ 10 milhões.

São três suítes, sendo a master com closet e banheiro espaçoso. A infraestrutura possui piscina, salão de festas, espaço gourmet, academia, sauna, playground, elevadores, gerador, segurança e portaria 24h.

Victory Side

Fechamos a lista no Corredor da Vitória com um nome gringo: Victory Side. Custando aproximadamente R$ 10 milhões, os apartamentos possuem pouco menos de 300 m² e contam com quatro suítes.

Na estrutura exterior, o destaque é o deck com piscina e píer acessado através de teleférico.

Mansão Othon

Para terminar, um empreendimento que ainda não está pronto, mas já é um dos mais desejados da capital baiana. O Mansão Othon, construído no local do icônico hotel que fechou as portas na última década, possui projeto assinado por Flávio Moura (interiores); Sidney Quintela (arquitetura); e Hanazaki (paisagismo).