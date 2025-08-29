‘Pôr do Suel’ chega a Salvador com 5 horas de pagode

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 20:33
O cantor carioca Suel apresenta em Salvador, neste sábado (30), às 14h, o projeto "Pôr do Suel". O show acontece no Porto de Salvador, no bairro do Comércio.
A organização promete um evento muito além de um show de pagode: uma experiência completa que une música, cultura e o pôr do sol na capital baiana. Criado em 2022 e realizado pelo Grupo Onda, o projeto ganhou força em 2025 e virou uma turnê nacional com 5 horas de apresentação, sempre com convidados especiais. Só no Instagram, Suel tem 2 milhões de seguidores.
Em edições passadas, já dividiram o palco nomes como Ferrugem, Mumuzinho, Toni Garrido, Menos é Mais e Lexa. Em Salvador, as participações confirmadas são de Rony Lúcio, do Grupo Tá Na Mente, e Rafinha RSQ.
Os ingressos – R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia) – estão à venda no site Ingresse.
Serviço:
O quê: Pôr do Suel – no Porto de Salvador, no Comércio
Quando: 30 de agosto (sábado), às 14h
Ingressos: a partir de R$ 100