SHOW

‘Pôr do Suel’ chega a Salvador com 5 horas de pagode

Cantor se apresentará no bairro do Comércio

Tharsila Prates

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 20:33

Suel Crédito: Divulgação

O cantor carioca Suel apresenta em Salvador, neste sábado (30), às 14h, o projeto "Pôr do Suel". O show acontece no Porto de Salvador, no bairro do Comércio.

A organização promete um evento muito além de um show de pagode: uma experiência completa que une música, cultura e o pôr do sol na capital baiana. Criado em 2022 e realizado pelo Grupo Onda, o projeto ganhou força em 2025 e virou uma turnê nacional com 5 horas de apresentação, sempre com convidados especiais. Só no Instagram, Suel tem 2 milhões de seguidores.

Em edições passadas, já dividiram o palco nomes como Ferrugem, Mumuzinho, Toni Garrido, Menos é Mais e Lexa. Em Salvador, as participações confirmadas são de Rony Lúcio, do Grupo Tá Na Mente, e Rafinha RSQ.

Os ingressos – R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia) – estão à venda no site Ingresse.

Serviço:

O quê: Pôr do Suel – no Porto de Salvador, no Comércio

Quando: 30 de agosto (sábado), às 14h