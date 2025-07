CONDOMÍNIO DE ALTO PADRÃO

Porteiro agredido por ex-PM em Brotas diz que teme pela vida e vai pedir demissão

"Preciso preservar minha vida", desabafa Levi dos Santos

Esther Morais

Publicado em 22 de julho de 2025 às 08:51

Homem foi flagrado agredindo porteiro Crédito: Reprodução

O porteiro Levi dos Santos, agredido por um ex-PM dentro de um condomínio de alto padrão no bairro Acupe de Brotas, em Salvador, diz que não vai voltar a trabalhar no local e teme pela vida. "Me deram férias depois do episódio da agressão, mas não quero voltar, não tem como eu ficar lá. É uma portaria que depois de 22h eu fico sozinho, é perigoso", afirma.>

A insegurança é de que o agressor, identificado como Eric Martins, volte para o local. O trabalhador prestou queixa contra o ex-militar após ser enforcado e agredido com socos durante o trabalho no último sábado (19).>

O caso foi registrado por câmeras de segurança (veja vídeo abaixo). Segundo a vítima, a violência aconteceu por problemas da esposa do agressor com as regras do condomínio. O casal se mudou para o local em novembro do ano passado e relatos de moradores denunciam infrações desde então. Uma delas foi quando a filha da mulher estava passeando com o cachorro na área comum no prédio e foi alertada pelo porteiro.>

"Eu falei com ela que não podia, que a multa era de R$ 200, mas foi para alertar", relembra o porteiro. Depois disso, ainda houve reclamações por excesso de convidados na piscina e entradas não autorizadas no prédio.>

No fim de semana, mais uma ocorrência. "Eu cheguei para trabalhar e ela [esposa] estava passeando com o cachorro e o filho. Recuei para evitar problema, mas o cachorro se soltou da coleira e ela ficou xingando tudo. Quando isso aconteceu, eu já sabia que ia ter problema, estava pressentimento ruim. Foi quando ele [ex-PM] entrou na guarita me agredindo", conta Levi.>

No local estavam a vítima, um outro porteiro - que tentou separar a briga -, o agressor e a esposa. "Ele ficou gritando: 'Não mexa com a minha mulher', mas não entendi porque estava me agredindo. Eu não fiz nada. Não sei o que ela falou para ele", reclama. Levi ficou com marcas no pescoço por conta da agressão e registrou queixa na Delegacia de Brotas.>

A esposa do ex-PM também acionou a Polícia Militar para o homem sair da residência. Ela registrou queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) mas não há detalhes se houve agressão doméstica. >