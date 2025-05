SERVIÇO

Prefeitura inicia construção de Cras Modelo no Parque São Cristóvão; conheça

Mais de 5 mil famílias serão atendidas

Maysa Polcri

Publicado em 16 de maio de 2025 às 13:35

Ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira (16) Crédito: Valter Pontes/Secom

A Prefeitura de Salvador autorizou nesta sexta-feira (16) o início das obras do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Parque São Cristóvão, mais um equipamento do tipo Modelo na capital baiana. O espaço vai oferecer infraestrutura para o atendimento de pessoas em vulnerabilidade social e melhores condições de trabalho para os profissionais da área. O investimento é de R$ 3 milhões, e o Cras terá capacidade para atender 5 mil famílias. >

O prefeito Bruno Reis esteve no local para assinar a ordem de serviço. Os Cras são a porta de entrada da rede de assistência social do município. Neles, a população é acompanhada por assistentes sociais e psicólogos, entre outros profissionais, e é encaminhada para serviços como CadÚnico, auxílio alimentação, aluguel social e outros benefícios e programas.>

Serão atendidos moradores do Parque São Cristóvão e de bairros vizinhos, a exemplo de Mussurunga, Parque das Bromélias, Jardim das Margaridas, Cassange, Itinga, Vila Verde e Portelinha. Bruno Reis destacou que essa é a quarta ordem de serviço assinada de equipamentos do tipo Modelo em menos de um mês>

“Começamos a implantação de um Cras em Narandiba e de um Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) lá em São Marcos. Anteontem, estive em Brotas para autorizar a construção de um Cras Modelo e agora estamos aqui, no Parque São Cristóvão, para dar início à obra deste espaço que vai ajudar, em especial, a galera do Vida Nova, que é um case de sucesso da Prefeitura”, disse, citando os agentes do novo programa de assistência social do município.>

O Modelo é um novo padrão construtivo que a Prefeitura está aplicando aos equipamentos da assistência social do município. Os espaços seguem uma planta específica, projetada para oferecer infraestrutura adequada de atendimento e de trabalho. O Cras Modelo Parque São Cristóvão terá sala de inscrição no CadÚnico, sala multiuso, salas de atendimentos, sala para psicólogos, brinquedoteca, copa, almoxarifado, sanitários feminino, masculino e para pessoas com deficiência (PCDs), entre outros espaços, todos climatizados.>