ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quatro novos Cras e um Creas serão construídos em Salvador; veja onde

Segundo o gestor, os investimentos fazem parte do processo de reestruturação de toda a rede municipal de assistência social, lançada pela atual gestão, e o objetivo é implantar equipamentos do tipo modelo em todos os territórios da capital baiana. A expectativa é que a licitação ocorra até o final de julho.

“Salvador é a cidade do Nordeste que mais investe na área social. Não somos nós que estamos afirmando isso, são os órgãos de controle e a imprensa, que extraem os dados destes órgãos. Nós sabemos que Salvador é uma cidade ainda muito pobre, com muitas desigualdades sociais, fruto de um processo histórico, mas nós estamos mudando essa realidade investindo nas áreas mais pobres da cidade, destinando 86% dos nossos recursos para quem mais precisa”, afirmou Bruno Reis.

Entre os serviços oferecidos estão Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), inscrição e atualização do Cadastro Único, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), encaminhamentos para Benefícios Eventuais, como natalidade, moradia, alimentação e viagem, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A equipe é formada por Assistente Social, Psicólogo, Profissional do SUAS, Técnico Administrativo, Educador Social, além de Entrevistador do CadÚnico.