Procon notifica Aeroporto de Salvador por cancelamentos de voos

. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Procon-BA, órgão ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH), informou que notificou nesta quarta-feira (7) a concessionária responsável pelo Aeroporto de Salvador, que ficou seis horas sem voos por conta de problemas que começaram na noite da terça-feira. O Procon pede que a concessionária preste esclarecimentos sobre o episódio.



Segundo o órgão, a concessionária tem prazo de dez dias para apresentar as informações e justificativas, com documentos que comprovem o que dizem, contados a partir da notificação. Os itens apresentados serão então analisados pelo Procon, que poderá abrir um processo administrativo se identificar que houve infração às normas do consumidor. A punição pode ser uma multa.

O Procon diz que quer saber "objetivamente" o que levou ao cancelamento de voos, quando os serviços foram restabelecidos e como os consumidores prejudicados foram tratados. Além disso, também quer informações sobre quantos voos foram cancelados e quais as companhias aéreas afetadas. A medida é adotada em cumprimento ao dever do órgão de fiscalizar o mercado de consumo no estado da Bahia.

A concessionária Vinci informou que recebeu a notificação e vai aguardar a finalização da avaliação técnica para prestar esclarecimentos ao órgão competente.

Problema no aeroporto Ao todo, segundo a concessionária, 45 voos foram afetados, sendo 44 cancelados e um atrasado. A empresa informou ainda que está investigando o que causou a falha operacional. "O aeroporto lamenta o transtorno causado e já está investigando as causas da instabilidade ocorrida em seu sistema de balizamento", diz a nota enviada pela empresa Vinci.

Segundo a assessoria, "a pista voltou a estar praticável às 23h59". A empresa informou ainda que os passageiros devem entrar em contato diretamente com a companhia aérea responsável pelo seu voo, a fim de obter informações atualizadas. Na manhã desta quarta-feira (7), os voos de partida até as 6h15 foram cancelados.

Em nota, a Azul informou que precisou alternar três voos e cancelar outros sete. "A companhia ressalta que os Clientes receberam todo o atendimento necessário da equipe local da Azul, conforme prevê a resolução 400 da Anac, sendo reacomodados em outros voos da companhia", diz um trecho da nota. A empresa lamentou os transtornos e afirma que a companhia já opera normalmente no aeroporto.

Já Gol relatou que foi necessário o cancelamento de 19 voos partindo ou chegando de Salvador e que quatro voos foram desviados a outros aeroportos. "Todos os passageiros impactados estão recebendo as tratativas de acordo com as regras do órgão regulador e sendo reacomodados nos próximos voos da Companhia".

Prejuízos Nas redes sociais, usuários se queixam da situação. "Aeroporto de Salvador fechado e 'nóis tá' como?! Esperando há 1h dentro do avião, que teve que pousar em Fortaleza", disse uma. "E lá vamos nós pra mais um dia de caos por causa do aeroporto de Salvador…", publicou outro.