Programação do II Fórum ESG Salvador continua; assista ao vivo

. Crédito: Marina Silva/CORREIO

O segundo dia do II Fórum ESG Salvador continua na tarde desta quarta-feira (31), reunindo alguns dos maiores nomes nas áreas de responsabilidade ambiental, social e de governança para discutir os avanços da iniciativa privada e do setor produtivo em compromissos para tornar o mundo melhor.



Augusto Cruz - Consultor, escritor e especialista em ESG | Palestra 14h10 Mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas, sócio da AC consultoria. Autor do livro Introdução ao ESG dentre outras obras.

Leana Mattei - Escritora, comunicadora e diretora da Aganju | Painel 14h50

Luciana Nicola - Diretora de Relações Institucionais no Grupo Itaú Unibanco | Painel 14h50 Bacharel em Direito pela Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, Brasil; pós-graduada em Semiótica da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, Brasil e em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública – CLP e Pós graduada Center on the Legal Profession da Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts, EUA. Diretora no Grupo Itaú Unibanco desde 2022. Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Novos Negócios e Superintendente de Relações Governamentais e Institucionais.

Mariana Lisboa - Head Global de Relações Corporativas da Suzano S/A, Presidente da ABAF e diretora do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP | Painel 14h50 Formada em Direito, com larga experiência na área Ambiental e mais de 20 anos de atuação profissional, sendo mais da metade destes dedicados ao setor florestal. Apaixonada por impulsionar o crescimento de mulheres no mundo corporativo e por implantar uma agenda ESG estruturada e mensurável, capaz de mitigar os impactos do negócio para esta e as próximas gerações.

Paloma Capanema - Head de ESG da Coty | Painel 14h50 Formada em Jornalismo e Relações Públicas pela PUC-Minas, Pós-graduada em Marketing e Gestão de Pessoas pela Fundação Dom Cabral e com MBA em ESG de alto impacto pela BBI of Chicago, Paloma se juntou recentemente ao time da Coty – uma das maiores empresas de beleza do mundo – para liderar e implementar a agenda ambiental, social e de governança da companhia no Brasil e na América Latina.

Pedro Becker Pozzi - Gerente de Negócios das áreas de Meio Ambiente e Segurança no Trabalho do SENAI/CIMATEC | Painel 14h50 Engenheiro Ambiental, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão Integrada de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, atua no SENAI CIMATEC como Gerente de Negócios das Áreas de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Possui formação complementar em Liderança de Impacto com Ação para Resultados pela Fundação Dom Cabral, Lean Manufacturing, Metodologia TRIZ e Produção mais Limpa. Donaldson Gomes - Editor e colunista de Economia do Jornal Correio | Painel 15h50

Diego Villar - CEO da incorporadora e construtora Moura Dubeux | Painel 15h50 Graduado em Engenharia Civil, com especialização em Finanças pelo IBMEC e Gestão de Projetos pela FGV, também cursou MBA Executive pela Fundação Dom Cabral e Kellogg.

Edson Cedraz - Sócio da Deloitte responsável por liderar as operações na Região Nordeste | Painel 15h50 Sócio da Deloitte responsável por liderar as operações da organização na região Nordeste. Mais de 20 anos de atuação em consultoria em gestão e governança empresarial, incluindo gerenciamento de riscos, otimização de processos e implementação de inovação.

Guilherme Araújo - Engenheiro químico e diretor-geral da Bracell Bahia | Painel 15h50 É engenheiro químico e lidera, como diretor-geral, a Bracell Bahia desde junho de 2019, sendo responsável pela gestão das operações florestais, industriais e de logística da companhia. Já ocupou diversas posições em empresas do setor de papel e celulose como CMPC, Eldorado Brasil Celulose, Fibria, Veracel Celulose e Aracruz Celulose.

Sérgio Santos - Gerente de Relações com Investidores e Relações Internacionais da Unipar | Painel 15h50 É formado em Engenharia Química (UFRJ) e possui Mestrado em Engenharia Econômica da mesma instituição. Foi recentemente reeleito para o cargo de Diretor de Relações Governamentais da Abiclor e ocupa cargo de Diretor Financeiro da Tucano Holdings III, associação da Unipar com a AES Brasil para a produção de energia eólica no Estado da Bahia (em fase de projeto).

Linda Bezerra - Editora-chefe do Jornal Correio | Painel 16h50

Participa do painel Desafios do ESG no Afroempreendedorismo e Afroturismo

Lucas Reis - PhD em Comunicação, CEO da Zygon e Presidente da ABMP | Painel 16h50 Possui 15 anos de experiência em marketing digital, como empresário, professor e pesquisador. Foi escolhido pelo Governo dos Estados Unidos como um Jovem Líder das Americas (YLAI) em 2021. É também presidente da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário.

Nilzete Santos - Empresária, Promotora do Afroturismo e fundadora da Afrotours | Painel 16h50 Promotora do Afroturismo, é empresária, e fundadora da Afrotours, primeira agência especializada em turismo cultural e afro religioso da Bahia, há 16 anos. Também integra a diretoria da Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD) , Membro do Comité do Afroturismo na Prefeitura de Salvador e na Casa de Oxumarê.

Pedro Tourinho - Secretário de Cultura e Turismo de Salvador | Painel 16h50 Comunicólogo e, com passagem pela UCLA, é também especialista em entretenimento e mídia. Fundador da SOKO, premiada agência de comunicação do país com clientes como AMBEV, Google, Netflix, Vivo e Spotify, atuou também na gestão de carreira, imagem e desenvolvimento de negócios de algumas das personalidades e atua como Secretário de Cultura e Turismo de Salvador.

Igor Leo Rocha - Comunicador Social e CEO da AfroSaúde | Painel 16h50 Comunicador social, especializado em Comunicação Corporativa e Empreendedorismo Social e Negócios de Impacto. Sócio-fundador da AfroSaúde, startup que desenvolve soluções em saúde com objetivos sociais e organizacionais, com atenção especial à população negra. Reconhecido como uma das 100 Pessoas de Descendência Africana mais Influentes do mundo (MIPAD 100), honraria chancelada pela Organização das Nações Unidas (ONU).