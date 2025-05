NOVIDADE

Salvador ganha ônibus elétricos com capacidade para 130 passageiros; veja onde

Veículos começarão a partir de segunda-feira (26)

Salvador recebe, a partir da próxima segunda-feira (26), dois novos ônibus totalmente elétricos. Os veículos irão operar de forma experimental nas linhas 0137 – Lapa x Barra Avenida e 1347 - Estação Pirajá x Pituba, do sistema de transporte coletivo por ônibus, e na B1 - Rodoviária x Pituba, do BRT Salvador.>

A iniciativa busca avaliar o desempenho dos coletivos elétricos tanto no transporte convencional quanto no BRT. Segundo a prefeitura, os dados coletados na avaliação serão utilizados para estudos sobre a operação de crédito da Prefeitura de Salvador com o Banco Mundial para aquisição de frota elétrica. A transação vai permitir a compra de aproximadamente 100 ônibus movidos à eletricidade, estima a gestão. >