NOVIDADE

Salvador ganhará restaurante italiano em rua discreta da Graça; saiba detalhes

Pratos tradicionais de assinatura do chef como a Costoletta & Gnocchi.

O Grupo Soho acaba de inaugurar um restaurante italiano no bairro da Graça, em Salvador. Trata-se do Vona, que começa a funcionar para o público a partir do próximo dia 14 de março, em um charmoso casarão na Rua Flórida, 41 - discreta rua do bairro. >