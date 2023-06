Servidores públicos de Salvador terão ponto facultativo nos feriados de junho

A prefeitura de Salvador decretou ponto facultativo para os servidores municipais nos feriados de Corpus Christi e São João. As datas dos feriados, dia 8 e 24 de junho, respectivamente, poderão ser aproveitadas pelos servidores nos dias 9 e 23 de junho, segundo informação divulgada através de decreto nesta terça-feira (30). A medida apenas não se aplica para os servidores públicos cuja prestação não admita interrupções. Esse é o caso daqueles que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde e terão o expediente definido pelo titular da pasta.

Como compensação, os trabalhadores da prefeitura deverão compensar as horas dos pontos facultativos. De acordo com o documento, haverá o acréscimo de uma hora na jornada mensal de trabalho no dia útil antes e/ou depois dos feriados, seguindo a Instrução Normativa a ser expedida pela Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE).